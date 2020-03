Animal Crossing: New Horizons s’épuise déjà dans les magasins au Japon

Avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, il ne serait pas surprenant d’entendre que même les magasins de jeux vidéo ont une forte demande.

Les premiers rapports du Japon suggèrent qu’un certain nombre de magasins de vente au détail ont connu d’énormes files d’attente lors du lancement à minuit de Animal Crossing: New Horizons. Si nous combinons cela avec l’énorme popularité du jeu, les achats de panique dans le monde entier et le fait qu’aujourd’hui est un jour férié en JaponVous pouvez sûrement imaginer le chaos dans la région japonaise.

Dans certains cas, les rangs se sont élargis pour englober l’ensemble du magasin, certains déclarant même qu’ils étaient déjà à court de jeu aux premières heures de la matinée.

?????

GEO に ど う ぶ つ の 森 を 買 い に 来 た ん だ け ど な に こ の レ ジ 行列 ?????? pic.twitter.com/iEDzNUudPK

-? お み そ な す? (@omiso_nasu) 19 mars 2020

0 時。 ど う ぶ つ の 森 の 行列 に 並 ん で る ン ゴ w (๑╹ω╹๑) pic.twitter.com/vhMpq2MRKi

– ヨ ッ ト (@toyo_afi) 19 mars 2020

地 元 の GEO で 日 付 が 変 わ っ た と た ん ど う ぶ つ の 森 が バ カ 売 れ し て 既 に 完 売 し た 模 様 pic.twitter.com/rrby9uiV2b

– マ メ し ば し ば バ バ (@ t0ky0_suzum) 19 mars 2020

Ces tweets que nous partageons mentionnent que GEO, un magasin de détail japonais qui vend des jeux vidéo, a vendu ses exemplaires de Animal Crossing: New Horizons en quelques minutes.

N’oubliez pas que vous pouvez déjà consulter notre revue écrite et vidéo.

Via: Allez sur Nintendo

.