Animal Crossing New Horizons sera-t-il sur 3DS ou exclusif à la Nintendo Switch? – HITC

Tout ce que vous devez savoir si Animal Crossing New Horizons sera sur la Nintendo 3DS ainsi que sur Switch.

Animal Crossing New Horizons sort très bientôt. Auparavant, nous n’avions pas vu beaucoup de jeu après l’E3 2019 et son retard, mais hier, Nintendo a hébergé un excellent Direct qui a présenté un tas de fonctionnalités. Alors que la plupart des joueurs de Nintendo attendent avec impatience le premier titre de la série sur la Switch, certains espèrent qu’il arrivera sur Nintendo 3DS.

Il y aura 383 villageois à Animal Crossing New Horizons. Non seulement cela, mais il y aura également de nouveaux visages, dont l’adorable Daisy Mae et un lézard punk qui porte du cuir nommé Flick.

Cependant, pour en venir au cœur de ce court article, le dernier Animal Crossing sera-t-il sur 3DS ou simplement sur la Nintendo Switch?

Animal Crossing New Horizons sera-t-il sur Nintendo 3DS?

Non, Animal Crossing New Horizons ne sera pas sur Nintendo 3DS au lancement du jeu.

Contrairement à Animal Crossing New Leaf qui était sur la 3DS, Animal Crossing New Horizons sera simplement sur Nintendo Switch.

Ce sera dommage pour certains, mais New Horizons est un titre qui vaut probablement la peine d’acheter la Nintendo Switch pour lui seul.

Et, si vous n’avez pas de Nintendo Switch mais en achetez un pour New Horizons, vous avez encore de nombreuses exclusivités incroyables à jouer par la suite, comme The Legend Of Zelda Breath Of The Wild, Pokémon Sword and Shield, Luigi’s Mansion 3, et plus.

Non seulement cela, mais il semble également qu’une toute nouvelle Cooking Mama nommée Cookswitch arrive également sur Nintendo Switch en mars. De plus, il y a le Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX.

Encore une fois, Animal Crossing New Horizons ne sera pas sur la Nintendo 3DS, mais si vous êtes un fan de la série, vous ne regretterez pas d’avoir acheté une Nintendo Switch si vous n’en avez pas déjà une.

Une console Switch sur le thème d’Animal Crossing New Horizons est vendue, mais de nombreuses précommandes ne sont plus disponibles. Si vous souhaitez acheter cette version spécifique du Switch, vous devrez probablement parcourir Internet dans l’espoir.

