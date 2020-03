Animal Crossing New Horizons sera-t-il sur PS4? L’île de Paraiso est-elle une bonne alternative? – HITC

Les fans de PS4 veulent savoir si Animal Crossing New Horizons sera sur la console de Sony, tandis que d’autres se demandent si Paraiso Island est une bonne alternative.

Animal Crossing New Horizons est disponible sur Nintendo Switch et les joueurs sur d’autres plateformes en ont sûrement marre d’entendre parler de ses ventes record au Royaume-Uni et au Japon. L’envie étant un péché terrible, certains joueurs de PlayStation 4 se demandent si cela ne viendra jamais sur la console de Sony (plus encore en priant), tandis que d’autres recherchent simplement une bonne alternative. Cependant, avec son nom flottant maintenant plus que jamais auparavant, l’île de Paraiso est-elle un substitut valable?

Il y a encore un assortiment de jeux PS4 fantastiques pour les fidèles de Sony à jouer pendant que les fans de Nintendo Switch apprécient leur island-sim. DOOM Eternal est une catharsis de métaux lourds, Persona 5 Royal sort le 31 mars, puis avril voit l’arrivée à la fois du Resident Evil 3 Remake et de Final Fantasy VII Remake.

Cependant, si vous êtes un bougre avide qui veut toujours jouer à Animal Crossing New Horizons sans acheter de Nintendo Switch, vous découvrirez ici si ce sera sur la console de Sony.

Animal Crossing New Horizons est-il sur PS4?

Non, Animal Crossing New Horizons n’est pas sur PlayStation 4.

Animal Crossing New Horizons est purement une exclusivité Nintendo Switch et la série a toujours été dédiée à Nintendo en dehors de Pocket Camp qui a atterri sur les mobiles et a maintenant vu des augmentations de téléchargements et de revenus.

Cela signifie que le jeu ne sera pas sur PS4, mais les joueurs de Sony ne doivent pas être trop désemparés car, bien que ce soit un excellent jeu, il existe des alternatives intéressantes que vous pouvez apprécier à la place.

Qu’est-ce que Paraiso Island sur PS4?

Paraiso Island est un «simulateur d’île quotidien» gratuit qui a été fortement comparé à Animal Crossing New Horizons.

Bien que ce ne soit pas aussi bon que l’exclusivité Nintendo, il est difficile d’être trop sévère sur Paraiso Island lorsqu’elle est gratuite et que 30% de ses bénéfices sont reversés à des œuvres caritatives.

En ce qui concerne ce que vous faites dans le jeu, vous pouvez décorer votre île comme vous le souhaitez et gérer différentes affaires et faire des courses pour ses habitants délirants.

Certains l’ont critiqué comme Animal Crossing New Horizons sans le plaisir, mais avec le fait qu’il soit gratuit, vous pouvez aussi bien lui donner un téléchargement et une chance.

Et, si vous ne l’appréciez pas, il existe d’autres substituts d’Animal Crossing New Horizons que vous pouvez payer à la place sur PS4, tels que la brillamment incroyable Stardew Valley et Harvest Moon.

