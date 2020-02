Animal Crossing: New Horizons – Site Web provisoire américain

Le prochain 20 mars nous prendrons un avion pour l’île déserte où nous vivrons Animal Crossing: New Horizons, et dans lequel l’usurier tanooki raton laveur nous serrera à son tour jusqu’à la dernière baie jusqu’à ce que nous payions les différents prêts. Ainsi, et comme cette sortie n’est pas si loin (surtout si on la compare à celle d’autres jeux qui ont été annoncés il y a des années et dont on ne sait pratiquement rien aujourd’hui), le Grand N a ouvert le page web provisoire pour le territoire américain, dans lequel nous pouvons voir toutes les informations qui ont été révélées jusqu’à présent dans le titre.

Animal Crossing: New Horizons a déjà son site Web provisoire pour le territoire américain

Sur l’île déserte d’Animal Crossing: New Horizons, une nouvelle vie nous attend dans laquelle nous devrons obtenir toutes sortes de matériaux afin de fabriquer les différents éléments qui nous permettront d’avancer dans ce jeu. Ainsi, Nintendo a déjà ouvert le page web provisoire pour le public américain, et bien qu’il soit principalement en anglaisOn y parvient facilement à voir quelques captures de ce qui nous attend dans cet environnement où aucun humain ni aucun animal voisin n’avait mis un pied ou une jambe jusqu’ici. De plus, on peut aussi voir la bande annonce occasionnelle où les caractéristiques du jeu sont détaillées, et comme on peut le voir, c’est un titre qui vient réinventer la formule qui a commencé il y a quelques années, en N64 (au Japon ) et dans Game Cube (dans le reste de la planète).

De cette façon, nous n’avons qu’à continuer d’attendre quelques informations supplémentaires d’Animal Crossing: New Horizons, afin de terminer de décider si nous devons obtenir une copie le jour du lancement, si nous n’avons pas encore pris la décision de commencer une nouvelle vie en dehors de Les bruits des grandes villes.

