Animal Crossing: New Horizons soutiendra la sauvegarde des transferts de fichiers “plus tard cette année”

Croyez-le ou non, mais ce n’est pas une fatalité en ce qui concerne la situation de sauvegarde des données dans la prochaine version, Animal Crossing: New Horizons. Bien que la récupération des données de sauvegarde soit une offre unique pour les abonnés Nintendo Switch Online, il semble que Nintendo donnera finalement aux joueurs la possibilité de transférer leur sauvegarde New Horizons d’un système à un autre.

Voici les détails exacts du site Web de Nintendo UK. Il est à noter que cette fonction sera déployée “plus tard” cette année:

Ce jeu ne prend actuellement pas en charge la possibilité de transférer votre fichier de sauvegarde d’une console Nintendo Switch à une autre. Cependant, une fonction spécifique à Animal Crossing: New Horizons pour déplacer les utilisateurs et enregistrer les données sur une autre console est prévue pour plus tard cette année.

Enregistrer le support de transfert de fichiers – à venir plus tard cette année

Bien qu’il soit toujours regrettable qu’il n’y ait pas de fonctionnalité de sauvegarde des nuages ​​de données et que la récupération des données de sauvegarde soit une affaire unique, au moins la fonction de transfert vous permettra de vous déplacer à travers votre île vers un nouveau commutateur. Cela pourrait être particulièrement utile si vous avez un système qui a connu des jours meilleurs et doit être retiré après des milliers d’heures d’utilisation.

Êtes-vous soulagé d’apprendre que les transferts de données de sauvegarde seront pris en charge? Partagez vos réflexions ci-dessous.

.