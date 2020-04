Animal Crossing New Horizons surmonte la barrière des trois millions de jeux vendus au Japon

Nintendo Switch ne remarque toujours pas de problèmes d’alimentation matérielle sur le marché japonais.

Pas de grosses surprisesdans les ventes japonaises: les magasins sont restés ouverts la semaine dernière et les premières mesures de quarantaine n’ont commencé à y être appliquées que cette semaine, donc aucun changement majeur n’est attendu jusqu’à ce que Famitsu publie les résultats mercredi prochain. Dans les ventes de la semaine dernière, Animal Crossing: New Horizons, avec423 000 jeux vendusqui amènent le jeu autrois millions de titres vendus.

Il suit Resident Evil 3 dans une grande première du remake et des versions dePS4yNintendo Switchdu dernier Musou du manga populaireEichiro Oda, One Piece: Pirate Warriors 4. Vous pouvez consulter le reste des 10 meilleurs jeux ci-dessous:

[NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) 423 367 (3 031 784)

[PS4] Resident Evil 3 (Capcom) 189490 (Communiqué)

[PS4] One Piece: Pirate Warriors 4 (Bandai Namco) 18333 (94331)

[NSW] One Piece: Pirate Warriors 4 (Bandai Namco) 17340 (79911)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) 14171 (2855101)

[NSW] Super Smash Bros.Ultimate (Nintendo) 12257 (3635531)

[NSW] Épée / Bouclier Pokémon (The Pokemon Company) 11017 (3553 541)

[NSW] Minecraft: Nintendo Switch Edition (Microsoft) 9045 (1340884)

[NSW] Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX (Nintendo) 8 556 (226 950)

[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) 8496 (753623)

Sur le territoire hardware, on n’a pas remarqué les problèmes d’approvisionnement de Nintendo Switch au Japon annoncés par la firme dans les dernières heures.Commutateurenvoyer avecLiteet il s’ensuitPS4yNintendo 3DS, chose habituelle des dernières semaines sur les terres japonaises. Vous pouvez consulter les chiffres Famitsu ici:

Switch Lite 100.084 (2.109.557)

Commutateur 54,556 (11,128,866)

PlayStation 4 13 419 (7 468 308)

PlayStation 4 Pro 6116 (1489556)

Nouveau 2DS XL (comprend 2DS) 1172 (1705377)

Nouveau 3DS XL 58 (5 886 893)

Xbox One S 28 (93 100)

Xbox One X 23 (19 599)

