Animal Crossing: New Horizons – Système multijoueur détaillé

Du suivant 20 mars 2020 nous pouvons commencer une nouvelle vie sur une île déserte (même si nous ne savons toujours pas si nous pouvons prendre au moins 3 choses) dans Animal Crossing: New Horizons, le prochain jeu de cette franchise populaire dans laquelle un raton laveur nous fait hypothéquer pendant de nombreuses heures de jeu. Donc, comme les précédents épisodes, ce nouveau titre aura également un mode de jeu multijoueur, afin que nos amis puissent nous aider dans cette tâche titanesque qui consiste à créer une société à partir de zéro dans un environnement auparavant vierge, et maintenant ont révélé premiers détails de ce multijoueur.

Animal Crossing: New Horizons présente les premiers détails de son mode multijoueur

Le site australien de Animal Crossing: New Horizons Il a été mis à jour récemment et il a inclus les premiers détails de ce mode de jeu partagé. Ainsi, il a été précisé que nous pouvons jouer jusqu’à 8 joueurs simultanément sur une seule île, soit grâce à la connexion locale ou à la connexion Internet. De plus, nous ne pouvons pas oublier qu’avec une seule console, nous pouvons également jouer jusqu’à 4 joueurs simultanément. Autant d’avantages pour rendre le départ de cette nouvelle ville plus supportable grâce au travail d’équipe de ces villageois si désireux de tout faire!

De cette façon, il suffit d’attendre un peu moins de deux mois que l’avion pour l’île déserte d’Animal Crossing: New Horizons décolle, afin que nous puissions commencer une nouvelle vie loin des grandes villes et du stress de la journée pour jour. Et vous, avez-vous déjà réservé ce billet ou attendez-vous que d’autres détails du jeu soient révélés pour décider si vous allez enfin vous aventurer à créer une nouvelle société?

