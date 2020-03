Animal Crossing: New Horizons – Temps de développement

Depuis le 20 mars 2020, nous pouvons voyager sur notre propre île déserte grâce à Animal Crossing: New Horizons, le dernier titre d’une franchise de simulation de vie qui a gagné des millions d’adeptes à travers le monde. Comme il est de coutume aujourd’hui, l’élaboration d’un diplôme prend plusieurs années, et maintenant Nous savons quand le développement de New Horizons a commencé environ. Voulez-vous savoir plus ou moins depuis combien d’années cela fonctionne pour que nous puissions maintenant profiter de la vie insulaire? Faites attention aux lignes suivantes pour connaître chacun des détails!

Développement de Animal Crossing: New Horizons a commencé peu après le lancement de New Leaf dans 3DS

Selon le journal américain The Washington Post, Animal Crossing: le développement de New Horizons aurait commencé bien plus tôt que certains joueurs ne peuvent l’imaginer. Il est normal qu’un jeu prenne plusieurs années pour être prêt à être publié, mais selon ce journal, les travaux ont commencé peu de temps après le lancement japonais de New Leaf, nous en parlons donc New Horizons a commencé à être développé en 2012 et il a été travaillé pendant près de 8 ans sans repos. Et il est évident que toute l’équipe derrière lui a travaillé très dur pour que nous puissions maintenant commencer une nouvelle vie grâce au programme d’établissement de Nook Inc.!

De cette façon, si Animal Crossing: New Horizons nous montre quelque chose, c’est que les jeux vidéo sont un produit grâce auquel nous pouvons libérer notre créativité, mais aussi grâce auquel nous pouvons échapper à la réalité, même momentanément lorsque la situation qui nous entoure cela rend notre vie quelque peu complexe.

