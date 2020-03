Animal Crossing: New Horizons Tips – Fruit Power, Upset Villagers and The Money Tree Explained – Guide

Animal Crossing: New Horizons est un jeu qui consiste à se détendre, à rester avec ses amis et à explorer une île sur laquelle vous avez décidé de commencer une nouvelle vie, et cela n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment. La série est connue pour offrir de nombreuses fonctionnalités supplémentaires et des moyens de faire avancer les choses et, puisque le jeu n’explique pas toujours extérieurement certaines de ces astuces, nous avons décidé de rassembler nos têtes pour rassembler quelques conseils qui pourraient vous aider à la vie sur l’île est un peu plus fructueuse, si vous voulez. La plupart de ces conseils couvriront les parties précédentes du jeu pour le garder aussi exempt de spoiler que possible.

Manger des fruits

Dans les précédents jeux Animal Crossing, manger un fruit était juste quelque chose de nouveau à faire, cela supprimait simplement une place dans votre inventaire et avait l’air mignon. Cependant, dans New Horizons, grignoter une partie de la générosité de la nature s’ajoutera à un petit compteur de fruits qui apparaît dans le coin de l’écran. Ce qui vous permet ensuite de casser des rochers et déraciner des arbres avec la pelle! C’est assez cool de voir comment vous pouvez maintenant vous débarrasser de manger une pomme. Mais s’il vous arrive de manger un fruit par accident et que vous ne voulez pas de ce pouvoir, le seul moyen que nous avons trouvé pour supprimer la capacité est de déterrer un arbre et de le replanter, de casser un rocher ou si vous avez des toilettes , vous pouvez prendre un caca!

Ressources de thésaurisation

Au début du jeu, vous allez avoir besoin de ressources spécifiques pour ouvrir différentes commodités dans votre ville (comme Nook’s Cranny et plus de maisons) et après avoir construit quelques endroits, vous pouvez penser que c’est bien de vendre votre restes de pépites de fer et de bois, mais attendez une seconde! Après quelques jours de jeu, vous découvrirez rapidement que ce n’est peut-être pas une si bonne idée que les nouveaux objets de bricolage nécessiteront bon nombre de ces ingrédients essentiels. Alors n’ayez pas peur d’accumuler chaque morceau de bois dur et de pierre que vous trouvez. Vous serez heureux de l’avoir fait.

Secouant les arbres

La secousse des arbres est une caractéristique clé de la série Animal Crossing depuis qu’elle a commencé en 2001, et au fil des ans, elle n’a pas vraiment évolué au-delà de la cueillette de fruits, attrapant les cloches occasionnelles qui sont en quelque sorte coincées là-dedans, ou avoir de la chance et trouver un meuble. Mais maintenant, dans New Horizons, vous pouvez secouer les arbres pour également recueillir des branches d’arbres, qui sont utilisées pour fabriquer un certain nombre d’articles essentiels.

La partie intéressante, cependant, est que les arbres sont une ressource infinie pour les branches. Vous pouvez continuer à trembler et ils continueront de tomber. Les branches tomberont en face du côté que vous secouez et vous voudrez également vous assurer qu’il n’y a rien sur le sol qui pourrait gêner le point d’atterrissage des branches. C’est une bonne idée de cueillir les mauvaises herbes et d’éloigner les fleurs des arbres si vous prévoyez de les secouer souvent.

Attraper les frelons

En parlant de secousses d’arbres, un nid de frelons méchants peut toujours tomber d’un arbre que vous le secouiez ou le frappiez avec une hache, mais ces frelons ne sont pas aussi mauvais que vous vous en souvenez. Ils semblent être un peu plus lents cette fois-ci, vous donnant plus de temps pour vous échapper. Avant de commencer à récolter du bois, nous vous recommandons soit de secouer vos arbres tout en tenant un filet, de cette façon si un nid tombe (si vous êtes bien positionné), vous pouvez l’attraper à l’instant où il tombe, ou, vous pouvez essayer de courir le cartographiez un peu, équipez votre filet et il vous fera tourner dans la bonne direction des frelons et devrait encore vous donner suffisamment de temps pour l’attraper. Bonne chance.

Arbre d’argent?

Maintenant, ce n’est peut-être pas la première astuce pour gagner de l’argent dans New Horizons, mais vous savez cet endroit brillant au sol (les vétérans de la série sauront où nous allons) que vous voyez de temps en temps sur votre île? Vous pouvez le déterrer avec une pelle et vous trouverez 1000 cloches, ce qui est assez étonnant en soi, mais vous pouvez réellement prendre ces mêmes cloches et les enterrer dans le sol et un petit germe commencera à pousser. Donnez-lui quelques jours et vous aurez un bon arbre à argent avec trois sacs de cloches suspendus à ses branches. Soi-disant chaque sac correspondra à la quantité originale de cloches que vous avez plantées pour la première fois. Donc, si vous enterrez 10 000 cloches, vous obtiendrez 30 000 cloches de l’arbre. Chaque arbre d’argent ne peut également produire qu’une seule fois des cloches, puis il deviendra simplement un vieil arbre standard. C’est bon arbre, nous t’aimons toujours.

Maximisez vos roches

Les roches sont une excellente ressource pour l’extraction de minéraux comme la pierre, l’argile et le fer, mais saviez-vous qu’elles peuvent être frappées huit fois au total? Si vous pouvez trouver un moyen de vous préparer avant de vous balancer avec quelques trous bien placés, un arbre ou un meuble, cela devrait suffire à vous maintenir en place pour maximiser la production de roches. Et tout comme avec les arbres, assurez-vous de choisir tous les objets à proximité qui pourraient entraver les ressources précieuses des roches. Si vous décidez de briser un rocher avec vos pouvoirs de fruits, il leur faudra quelques jours pour revenir et ne se reproduira pas aux mêmes endroits qu’auparavant. Il est donc préférable de ne casser un rocher que si vous n’aimez pas son emplacement, car d’après ce que nous pourrions vous dire, vous ne pouvez obtenir qu’une seule ressource en brisant un rocher.

Dois aller vite

Si vous êtes un peu pressé par le temps et que vous souhaitez accélérer un peu les choses, nous avons également quelques conseils à ce sujet. Lorsque vous créez des objets, vous pouvez appuyer sur le bouton A pour accélérer le swing de votre marteau. Lorsque vous parlez à un villageois (ou même simplement à Blathers), vous pouvez accélérer leur dialogue en maintenant le bouton B enfoncé et lorsque vous êtes sur l’écran Nook Miles, si vous appuyez sur le joystick droit vers le bas, il vous zippera directement aux points Nook Miles récompense que vous recherchez.

Qualité des outils

La qualité de vos outils dans New Horizons est encore quelque chose de mystérieux pour nous. Dans les jeux précédents, des objets comme la pelle dorée ou la hache dorée avaient des capacités spéciales par rapport au tarif standard. D’après ce que nous avons pu constater, la qualité de votre canne à pêche n’augmentera pas vos chances d’attraper un poisson rare et une meilleure hache ne vous rapportera plus de récompenses, mais elles dureront plus longtemps que les outils de qualité inférieure, mais l’arrosage can peut augmenter sa portée et sa sortie lorsqu’il est mis à niveau. De plus, à notre connaissance, la perche et l’échelle de saut ne seront heureusement jamais cassées non plus.

Nook Miles Galore

New Horizons vous récompense avec Nook Miles pour presque tout ce que vous faites. De la pêche au désherbage à l’atterrissage accidentel d’un ballon présent dans un plan d’eau, New Horizons trouve constamment des moyens de vous récompenser. Cela dit, assurez-vous d’essayer des choses que vous ne pourriez pas faire normalement, comme concevoir un t-shirt personnalisé ou même envoyer une lettre à quelqu’un. Vous ne savez jamais quand vous serez récompensé.

Dépensez Nook Miles pour l’essentiel

Dans les premières parties du jeu, vous accumulerez Nook Miles comme un fou, et il existe plusieurs façons différentes de les dépenser. Vous pouvez acheter un billet d’avion pour une île déserte au hasard, obtenir des marchandises exclusives Nook, ou les dépenser pour une mise à niveau de l’inventaire ou un kit de mise à niveau de bricolage pour vos outils. Plus vos outils dureront longtemps et plus vous aurez d’espace d’inventaire, vous pourrez certainement faire plus de choses et avant de le savoir, vous aurez plus de Nook Miles que vous ne savez quoi en faire.

Vérifiez le message quotidien de la bouteille sur la plage

Presque tous les jours, vous devriez pouvoir trouver une bouteille lavée à terre avec une recette de bricolage à l’intérieur. Vous pouvez également les trouver occasionnellement sur les îles désertes aléatoires où vous pouvez voyager avec vos Nook Miles. Parfois, vous pouvez trouver une recette que vous avez déjà, dans laquelle vous pouvez la vendre ou la conserver pour essayer et échanger avec un ami pour une que vous n’avez pas.

Parler trop?

Parfois, un villageois s’installe dans votre ville et vous savez simplement que vous devez devenir les meilleurs amis avec eux. Vous voulez le genre d’amitié qui ne peut être prouvé qu’en recevant une lettre par la poste avec leur photo, non? Eh bien, vous devrez vous assurer de ralentir si vous voulez atteindre ce niveau. Nous avons constaté que si vous parlez à un villageois plus de cinq fois, il s’épuisera et ne voudra pas vous parler un peu. Vous ne voulez pas avoir l’air collant, alors assurez-vous de vous retenir un peu. Mais chaque fois que vous vous déplacez à leur place, si vous les surprenez à fabriquer sur leur établi, il est probable qu’ils vous lanceront une nouvelle recette de bricolage si vous les discutez.

Inviter tôt les villageois

Parfois, lorsque vous partez visiter une île mystérieuse grâce au programme Nook Miles, vous rencontrerez un autre villageois au hasard qui, justement, explore la même île que vous. Et si vous leur parlez plusieurs fois, vous aurez la possibilité de les inviter à se déplacer dans votre village. Mais ils n’emménageront pas avant que Tom Nooks ne vous donne le feu vert pour créer plus de parcelles de logements dans votre ville. Donc, s’il vous arrive d’inviter un villageois avant que cette option ne vous soit donnée, ne la transpirez pas. Les villageois se souviendront de votre invitation et emménageront une fois que vous leur aurez réservé de l’espace.

Animal Crossing: New Horizons Axe Tool – Comment débloquer et améliorer votre hache

Comment abattre et déplacer des arbres dans Animal Crossing: New Horizons – La collecte de bois dur, de résineux et de bois expliqué

Comment rendre les cloches rapides lors de la traversée d’animaux: Nouveaux horizons – Nook Miles, argent et plus expliqués

Animal Crossing: New Horizons Tool Ring – Comment basculer rapidement entre les outils

Animal Crossing: New Horizons ‘Si vous ne pouviez apporter qu’une chose avec vous’ – Qu’est-ce que cela signifie?

Animal Crossing: New Horizons Inventory – Comment étendre le stockage de vos articles

Comment personnaliser les meubles dans Animal Crossing: New Horizons – Comment importer des dessins de Animal Crossing sur 3DS expliqué

Pouvez-vous déplacer votre tente dans Animal Crossing: New Horizons?

Animal Crossing: New Horizons Rock Trick – Comment obtenir 8 choses des roches – Pépites de fer, argile, pierres, cloches et réapparitions de roches

Animal Crossing: New Horizons Vaulting Pole – Comment faire du pôle Vault Across Rivers

Avez-vous des conseils à partager avec nos lecteurs? Déposez-les dans cette boîte fantaisie de tableau d’affichage ci-dessous!

.