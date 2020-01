Animal Crossing: New Horizons – Tout ce que nous savons à ce jour – Guide

Après sa révélation en 2018, nous avons tous réclamé plus d’informations sur Animal Crossing: New Horizons. Si vous cherchez des détails sur le jeu – qui devrait arriver très prochainement le 20 mars 2020 – vous êtes au bon endroit; nous avons compilé tout ce que nous savons jusqu’à présent sur Animal Crossing: New Horizons ci-dessous pour votre plaisir.

Ce que nous savons sur Animal Crossing: New Horizons

Tom Nook a une nouvelle entreprise

Faisant appel à votre désir de vous éloigner de tout, le tristement célèbre raton laveur et magnat de l’immobilier vous a maintenant vendu un forfait escapade sur l’île déserte de Nook Inc., bien que ce forfait ne vienne qu’avec le strict nécessaire pour survivre sur l’île – une tente, une lampe et un lit de campeur. Une fois que vous vous êtes installé, c’est à vous de construire une vie à partir de zéro en utilisant les ressources naturelles que vous trouverez sur l’île.

Il a été retardé

Oui, Animal Crossing: New Horizons a glissé de 2019 à cette année – le jeu sortira maintenant le 20 mars. Les développeurs ont déclaré que ce serait un “mauvais service” pour les fans de le publier dans un état précipité. Bien que cela ait été décevant pour les personnes qui espéraient y jouer pendant la période des fêtes, nous sommes sûrs que les fans préféreraient attendre un peu plus longtemps que de laisser les développeurs se brûler ou précipiter Animal Crossing vers Switch alors qu’il n’est pas tout à fait prêt. Nous ne vous connaissons pas, mais notre carnet de commandes est en plein essor – il y a beaucoup à faire entre-temps. Et mars commence

Vous partez de zéro

Plutôt que d’arriver dans un village préexistant, vous ne partirez absolument de rien dans Animal Crossing: New Horizons. S’exprimant sur le livestream Nintendo Treehouse, les développeurs Aya Kyogoku et Hisashi Nogami ont déclaré qu’ils voulaient donner aux joueurs la possibilité de tout construire à partir de zéro, plutôt que d’arriver dans une ville pré-construite. Cela signifie que vous pourrez choisir l’emplacement exact des équipements sur votre île, mais il y a beaucoup de travail à faire avant d’arriver à ce stade…

La fabrication est le nom du jeu

Cela semble être le plus grand changement par rapport aux jeux précédents. Emprunter la mécanique de Animal Crossing: Pocket Camp, vous trouverez et récoltez des ressources pour construire des meubles, des outils, des vêtements et d’autres choses pendant que vous colonisez l’île. Des matériaux tels que la pierre, l’argile et le bois peuvent être facilement trouvés et utilisés pour façonner des outils rudimentaires à la station d’artisanat de Nook, tandis que Timmy achètera des articles d’inventaire indésirables vous donnant des cloches dures et froides. Vous aurez besoin de bois dur pour fabriquer un équipement plus solide, bien qu’il n’y ait aucune confirmation de la durabilité des compteurs attachés aux fruits de votre menuiserie (c’est une blague, bien qu’il serait hilarant de s’asseoir sur un banc et de le faire s’effondrer).

Il y a une carte contextuelle à l’écran

Pendant le livestream Treehouse, nous avons vu une carte dans le coin inférieur droit qui clignote (avec l’heure dans le coin opposé) après que vous ayez été stationnaire pendant quelques secondes. Cela montrait un aéroport sur la côte sud de l’île – allons-nous accueillir les nouveaux arrivants là-bas et déposer les amis aux départs lorsqu’ils rentreront chez eux?

Vous pouvez placer des meubles à l’extérieur

Ainsi que la possibilité de déplacer des éléments par incréments de demi-unité (comme dans Animal Crossing: Happy Home Designer), vous pouvez également déposer des meubles à l’extérieur. Cela signifie ne plus vivre dur; BBQ tous les jours (sur notre terrasse spécialement construite).

Gagnez des Nook Miles avec votre NookPhone

L’expertise de Tom Nook n’a pas de limites; il s’est développé dans la technologie mobile et a développé son propre téléphone portable de marque. Grâce à cet appareil, vous gérez bon nombre de vos activités quotidiennes et accédez également à vos recettes de bricolage (utilisées pour fabriquer votre équipement). Toujours entrepreneur, Nook a également un système de type «Air Miles» qui vous offre des gains passifs lorsque vous accomplissez des tâches grandes et petites. Même le désherbage servira à gagner ces miles, vous donnant un sentiment constant de progression. Mais nous ne serions pas trop excités. Sachant que Swine Nook, échanger dix mille miles vous donnera probablement un trousseau de clés ou quelque chose, et il voudra sans aucun doute aussi des cloches. Git.

NookPhone a un appareil photo et des applications

Bien que le bouton de capture fonctionne comme prévu, vous pouvez également utiliser votre téléphone pour ajouter des filtres à vos photos et prendre des selfies au contenu de votre cœur. Il y aura également d’autres “ applications ” pour le NookPhone – c’est certainement un kit polyvalent. Pas encore de mot si Crazy Redd peut le jailbreaker pour 5000 cloches.

Animal Crossing: New Horizons a des saisons précises dans l’hémisphère sud

Comme nous l’avons signalé précédemment, les joueurs de l’hémisphère sud peuvent enfin synchroniser le jeu avec leurs saisons et obtenir une météo qui ressemble un peu plus à ce qu’ils voient à l’extérieur de la fenêtre.

Il y a une coopérative à 4 joueurs sur la même console

En utilisant votre NookPhone (attention, le raton laveur collecte les données d’appels et les cookies, vous savez!), Vous pouvez «appeler» un autre joueur avec une maison sur l’île (jusqu’à huit personnes peuvent y résider) et jouer en coopération avec un autre Joy-Con. La caméra suivra le «leader» (vous pouvez basculer) et «déformera» l’invité à l’écran s’il s’éloigne trop. Quatre personnes peuvent jouer ensemble sur le même écran de cette manière.

… et jusqu’à 8 joueurs peuvent jouer ensemble en ligne

Avec une connexion sans fil locale ou une connexion Internet, jusqu’à huit joueurs peuvent visiter une seule île à la fois.

Animal Crossing: New Horizons proposera des sauvegardes automatiques

Malheureusement (pour lui), M. Resetti a été licencié car New Horizons utilise un système de sauvegarde automatique. Aya Kyogoku a heureusement confirmé qu’il avait depuis trouvé un nouvel emploi, nous pouvons donc nous attendre à voir la taupe apparaître ailleurs dans le jeu.

… mais Animal Crossing: New Horizons ne prendra pas en charge les sauvegardes cloud

Non, en raison de préoccupations liées à la «manipulation du temps» (jouer avec l’horloge du système pour «voyager dans le temps» pour des éléments / avantages / événements spécifiques), Nintendo a confirmé que, malheureusement, les sauvegardes dans le cloud ne seront pas prises en charge dans le jeu.

Il sera compatible avec amiibo

Dans la même interview, Kyogoku a également confirmé que vous pourrez utiliser votre amiibo dans le jeu, bien qu’elle se soit arrêtée de confirmer exactement ce qu’ils feraient.

Retour des gestes

On ne sait pas s’ils ont appris du Dr Shrunk, mais une roue de gestes peut être consultée et déverrouillée de la même manière que Animal Crossing: New Leaf.

Les palourdes peuvent être déterrées pour l’appât

Creuser des palourdes sur la plage vous permettra de fabriquer des appâts pour poissons. Yarp.

Les arbres peuvent être déracinés et transplantés

Oui, vous pouvez organiser et réorganiser les arbres sur votre île beaucoup plus rapidement maintenant en les déplaçant simplement. Il semble que vous devez manger des fruits pour gagner la force de déterrer et de transporter un arbre entier – voir ci-dessous:

Vous pouvez percher un poteau au-dessus des rivières

Vous pouvez maintenant faire de votre mieux l’impression et la voûte de Luke Skywalker sur l’eau avec un poteau, ce qui devrait vous faire gagner du temps pour vous déplacer sur l’île. Lait bleu et X-Wing immergé non confirmés.

Vous commencerez avec quelques voisins sur votre île

Les développeurs ont confirmé que vous ne serez pas entièrement seul lorsque vous atterrirez sur l’île. Vous aurez quelques autres villageois (insulaires?) Qui ont également profité du Forfait Escapade de Nook, donc ce ne sera pas trop solitaire. Ils vérifieront toujours avec vous avant de créer leur propre camp, alors ne vous inquiétez pas s’ils installent un magasin où vous aviez prévu d’installer votre serre. Ce n’est pas Civilisation, après tout.

Tom Nook n’est pas si méchant

Apparemment, Nook travaille «sans relâche» et réinvestit toutes ses cloches dans la communauté. Il ne facture pas non plus d’intérêt sur les prêts et attendra aussi longtemps qu’il vous faudra pour rembourser votre dette, sans pression. Nous ne sommes toujours pas convaincus.

Il vous achètera également tous les éléments indésirables dans le bâtiment des services aux résidents, qui comprend les mauvaises herbes dans le cadre de son plan de nettoyage de l’île. Bien que cela semble vous rendre service, nous ne pouvons pas imaginer que vous obtiendrez beaucoup pour un tas de mauvaises herbes. Nous pensons qu’il veut juste un travail éreintant pour des sous. Nettoyez vos propres mauvaises herbes, Nook.

Il n’y a pas d’interaction directe avec Animal Crossing: Pocket Camp

Kyogoku a déclaré que «nous pensons qu’il s’agit de deux types de jeux différents» et qu’il n’y aura pas d’interaction directe entre Animal Crossing: New Horizons et le jeu mobile gratuit, Animal Crossing: Pocket Camp, bien qu’il y aura «éléments de collaboration».

Un seul îlot par commutateur

Alors que jusqu’à huit joueurs peuvent partager une seule île, il n’y aura qu’une seule île par système et vous ne pourrez pas installer de camp sur l’île d’un ami (sauf, bien sûr, si vous partagez un Switch).

Il comportera quelques options de personnalisation en première série

En plus de présenter des vêtements d’inspiration mexicaine, New Horizons proposera également de nouveaux looks et options de visage, y compris de nouvelles formes de nez et de bouche.

Les animaux peuvent porter des manches longues

Oui, la puissance inégalée de Switch a permis un véritable saut de nouvelle génération dans la technologie de rendu, ce qui signifie que vos copains d’animaux peuvent désormais porter des vêtements à manches longues.

Autres détails…

Les friandises suivantes ont également été confirmées:

À quoi ça ressemble?

Comme vous pouvez le voir sur les captures d’écran de cette page, les visuels sont très en phase avec Animal Crossing: New Leaf, mais avec un beau reflet haute définition. Les personnages semblent être un tout petit peu plus gros qu’auparavant. Il y a un bel effet de profondeur de champ et voir la série en HD pour la première fois (chut, on ne parle pas de Animal Crossing: Festival Amiibo) ressemble au saut de Pikmin 2 à Pikmin 3 – ce n’est pas particulièrement surprenant, mais ces pommes n’ont jamais été aussi juteuses. Toute cette flore et cette faune est un régal pour les yeux, c’est sûr, bien qu’il n’y ait rien de révolutionnaire.

Nous avons entrevu quelques animations nouvelles et améliorées (pose de chemins avec une truelle, par exemple) et les feuilles des arbres sont maintenant animées, réagissant au vent de manière agréable. L’eau – toujours le baromètre des graphiques de jeux vidéo – a également fait l’objet d’une refonte visuelle. La section time-lapse de la bande-annonce le montre le mieux et elle a l’air ravissante. L’éclairage est également particulièrement agréable – regardez la lueur de la tente et les ombres changeantes tout au long de la journée:

Dans l’ensemble, les joueurs occasionnels peuvent jeter un coup d’œil à ce jeu et ne pas voir beaucoup de différence par rapport à New Leaf ou Pocket Camp, mais les joueurs qui reviennent remarqueront une myriade d’améliorations et de touches visuelles.

Rien d’autre?

Des charges, probablement, mais il faudra attendre. L’entrée Switch dans la série semble être une évolution douce de la formule gagnante. Certains vétérans qui espéraient élargir leurs horizons pourraient trouver que New Horizons joue un peu «en sécurité» et le manque de sauvegardes dans le cloud est décevant. Nous comprenons le potentiel de «manipulation du temps», mais cela semble être un problème résoluble et qui devrait être résolu; Animal Crossing est un jeu dans lequel vous pouvez facilement investir des centaines d’heures, et sur un système portable (en 2020!), Vous ne devriez pas avoir à vous soucier de perdre votre progression si votre Switch est tombé ou volé. Un membre de l’équipe Nintendo Life a suggéré que le cousin de M. Resetti, M. Restorri, pourrait arriver pour vous réprimander si un jeu déloyal basé sur la sauvegarde du cloud était détecté. Il doit y avoir une solution viable à ce problème qui ne pénalise pas les joueurs pour les scénarios du monde réel où vous devrez peut-être changer l’horloge de votre système, cependant.

Il y a encore une foule de détails à venir et beaucoup de choses que nous ne savons pas. Nous avons remarqué que vous pouvez réellement voir d’autres îles au loin à la fin de la remorque. Serions-nous en train de parcourir les îles à travers les atolls? Il y a un potentiel pour de nouvelles fonctionnalités et des révélations à venir dans les semaines avant la sortie, donc nous avons les doigts croisés pour plus, plus, plus!

Où puis-je pré-commander Animal Crossing: New Horizons?

Tous les endroits habituels, bien que plusieurs points de vente proposent des bonus de précommande que vous voudrez peut-être consulter. Il y a aussi une tonne de produits connexes disponibles auxquels nous avons trouvé exceptionnellement difficile de résister.

Êtes-vous enthousiasmé par ce qui a été montré d’Animal Crossing: New Horizons? Nous mettrons à jour cet article avec plus d’informations au fur et à mesure, mais en attendant, partagez vos pensées et opinions ci-dessous avec un joli commentaire. Pas longtemps maintenant!

