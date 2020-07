Animal Crossing: New Horizons – Toutes les recettes de sirène DIY

Par Lauren Aitken,

Vendredi 3 juillet 2020 13:23 GMT

Le nouveau juillet Animal Crossing: New Horizons mise à jour ajoute des pétoncles et Pascal dans le mélange, ce qui signifie que vous pouvez maintenant commencer à créer Recettes de sirène.

Il est temps de libérer votre Ariel intérieur et de créer de nouvelles Recettes de bricolage sirène dans la nouvelle mise à jour de juillet. Pascal est le plus récent vendeur sur votre île, et il apparaîtra au hasard dans l’eau lorsque vous trouverez un Coquille dans l’espoir de l’échanger contre Recettes de sirène bricolage.

Il existe de nombreuses recettes à collecter au cours des prochaines semaines, que vous pouvez consulter ci-dessous. Pour nager et plonger dans l’océan, vous aurez besoin d’un combinaison, que vous pouvez vous procurer auprès de Nook’s Cranny pour 3000 cloches.

Animal Crossing: New Horizons – Articles de bricolage sirène

Il y a un tas de nouveaux Recettes de bricolage sirène à trouver avec la nouvelle mise à jour et vous pourrez créer des goûts de commodes et de chaises sirène. Vous devrez trouver Escalopes dans l’océan en nageant et en plongeant. Vous pouvez consulter notre Créature marine guide ici pour des conseils sur la façon de trouver des pétoncles.

Une fois que vous en avez trouvé Escalopes, vous pouvez les donner à Pascal, une sympathique petite loutre, qui vous donnera les recettes de sirène. Pascal n’apparaîtra pas chaque fois que vous attrapez un pétoncle – ce serait trop facile – mais accrochez-vous et continuez à les chercher jusqu’à ce qu’il réapparaisse.



On ne sait pas s’il apparaît seulement une fois par jour ou une fois par semaine, mais il réapparaîtra finalement. Il y a aussi une chance qu’il vous donne un Perle, alors faites attention à ça.

Voici un bref aperçu des différentes recettes qui seront disponibles tout au long du mois de juillet:

Recette de bricolage sirèneLes matériaux nécessaires

Sirène BedTwo perles, deux palourdes géantes, cinq dollars de sable

Chaise sirène Perle, deux palourdes géantes, deux dollars de sable

Mermaid DresserTwo Pearls, Giant Clam, three Coral

Mermaid SofaPearl, 10 dollars de sable

Mermaid TablePearl, quatre dollars de sable

Mermaid Vanity TablePearl, palourde géante, deux coraux, 2 pépites de fer

Armoire sirèneDeux perles, palourde géante, deux coraux, cinq dollars de sable

Mermaid LampPearl, trois Conch, deux Coral, deux Iron Nuggets

Mermaid ScreenTwo Pearls, trois palourdes géantes, cinq dollars de sable

Etagère Sirène Perle, Palourde Géante, quatre Corail

Horloge murale sirène Perle, trois escargots de mer, deux coraux, deux pépites de fer

Mermaid RugPearl, trois dollars de sable

Plancher de sirèneDeux perles, cinq dollars de sable, cinq pierres

Fond d’écran sirèneDeux perles, deux escargots de mer, deux dollars de sable, deux coraux, 2 palourdes géantes

Perles vous pouvez trouver en plongeant et en cherchant des créatures marines mais elles sont assez rares. Le reste du matériel dont vous aurez besoin est assez facile à trouver le long de la plage et sur votre île.

Nous mettrons à jour cette liste avec d’autres recettes que nous trouverons, alors revenez bientôt. En attendant, vous pouvez consulter notre guide de mise à jour de juillet ici, ainsi que où trouver toutes les créatures marines, poissons et insectes dans Animal Crossing: New Horizons.

