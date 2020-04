Animal Crossing: New Horizons Turnip Exchange – Faites des millions de cloches en toute simplicité – Guide

Avez-vous des âmes courageuses qui tentaient de devenir riche sur le marché de Stalk Animal Crossing: New Horizons, pour finir par perdre toutes vos cloches sur la malchance et le timing? Vous voulez vous sortir de cet écueil de dettes avec Tom Nook?

Comme beaucoup d’entre nous sont sans aucun doute familiers, le marché Stalk est un système inestimable – et capricieux – pour devenir riche rapidement; cependant, il existe de nouvelles façons dans New Horizons de tirer encore plus profit de cette opportunité à votre avantage financier.

Quoi de neuf avec le marché Stalk?

Dans toutes les entrées Animal Crossing, les joueurs peuvent essayer d’acheter et de vendre des navets pour réaliser un profit. Lors des matchs précédents, Joan était le sanglier portant des paniers désireux de partager ses navets – pour un prix. Cependant, le rôle a maintenant été relégué à sa petite-fille, Daisy Mae.

Vous pouvez trouver Daisy Mae douce (et éternue) errant sur votre île de 5h à midi chaque dimanche, vendant ses marchandises en paquets de 10 – à des quantités illimitées, si vous avez de l’argent. Les prix peuvent varier de 90 cloches à 110 cloches par navet (nous suggérons d’acheter lorsqu’ils sont moins de 100).

Comme toujours, les joueurs ont du lundi au dimanche suivant pour décharger leur stock – à ce moment, les navets pourriront, ainsi que votre investissement. Bien sûr, le voyage dans le temps va également pourrir votre sort, alors n’allez pas commettre de crime de temps après l’achat.

Les navets peuvent être vendus du lundi au samedi dans la boutique de l’île pour de 15 à 800 cloches (mais généralement de l’ordre de 50-200). Il y aura deux prix différents par jour, le changement se produisant à midi. Les prix fluctueront tout au long de la semaine, souvent selon des schémas différents – alors faites attention.

Bien sûr, les vétérans chevronnés seront bien conscients que les navets prennent de la place – et ne peuvent pas être stockés. Si vous êtes coincé sur des idées pour savoir où garder vos navets jusqu’à ce que le marché tourne, nous vous avons couvert dans notre Guide de mise à niveau de l’inventaire des poches (ou, vous savez, vous pouvez simplement les jeter au hasard dans des endroits sur le sol, quoi ).

L’échange de navets

Pour ceux qui préfèrent ne pas prendre de risques financiers – et qui n’ont pas peur de se mondialiser avec leur cupidité – il existe un moyen rapide et facile d’externaliser les rendements élevés sur ce marché capricieux.

Créé par Warp World, le Turnip Exchange permet aux utilisateurs d’échanger facilement et efficacement des navets – ou d’autres articles – sur différentes îles du monde. Il permet aux utilisateurs de trouver des îles où les prix quotidiens du navet peuvent être plus élevés (pour la vente) ou inférieurs (pour l’achat) et rationalise le processus de visite pour tout le monde.

En plus de vous permettre de trouver des îles où Timmy et Tommy peuvent acheter vos navets à des prix plus élevés ce jour-là, vous pouvez:

Recherchez les prix du navet en direct sur les îles des utilisateurs en:

Affichage de la page des îles, qui présente les 12 îles les plus récemment créées

Visitez le serveur Discord et consultez la chaîne # navet-échange-en direct

Recherchez sur Twitter le hashtag #turnipcode, où les utilisateurs afficheront leurs prix et leurs codes de navet

Échangez d’autres articles comme les meubles, les fruits, les vêtements – vous l’appelez! Les règles incombent au propriétaire de l’île – qu’il peut répertorier dans sa file d’attente en ligne – et fonctionne sur un système d’honneur avec les visiteurs.

Accueillez d’autres personnes du monde entier sur votre propre île. À l’aide de “Turnip Codes”, la version Exchange d’un code Dodo, les utilisateurs peuvent visiter la page de file d’attente de votre île en ligne et seront mis à jour quand ce sera leur tour pour obtenir le code Dodo spécifique de votre île.

Comment puis-je visiter les îles des autres sur la Bourse?

Les étapes pour entrer dans la file d’attente et visiter les îles des autres sont les suivantes:

Recherchez une île que vous souhaitez visiter sur la page Îles, le serveur Discord ou via hashtag sur Twitter (voir ci-dessus)

Soit sur la page de file d’attente de cette île – soit en utilisant leur code de navet sur la page principale de la Bourse (si vous le connaissez déjà) – sélectionnez “Rejoindre”

On vous demandera votre nom dans le jeu, qui sera ajouté à la file d’attente – assurez-vous de rester sur cette page, ou vous perdrez votre place en ligne

Une fois que c’est votre tour, vous recevrez un code Dodo pour entrer à votre aéroport, ce qui vous permettra de vous rendre sur cette île

Comment héberger ma propre île sur Exchange?

Si vous êtes une personne courageuse et charitable et que vous souhaitez héberger votre propre île sur le navet Exchange, vous pouvez le faire en:

Créer un code Dodo actuel dans votre aéroport (assurez-vous de sélectionner “jouer en ligne”, invitez “plus on est de fous” et gardez vos portes ouvertes avec ce code afin qu’il n’expire pas)

Visiter la page d’accueil et entrer votre code Dodo

Saisie des informations demandées sur votre île, notamment: type de fruit, prix actuel du navet, hémisphère, date et heure actuelles sur votre île

Vous pouvez également inclure une brève description – cet espace est principalement utilisé pour faire des demandes ou fixer des règles pour les visiteurs de votre île

À partir de là, il vous sera demandé de fournir une “limite de visiteurs” et une “limite de file d’attente”, et vous pouvez également décider si vous souhaitez garder votre île privée ou si vous souhaitez qu’elle soit consultable sur Exchange

Après avoir rempli ces informations, vous recevrez un code de navet – à partir d’ici, vous pouvez attendre que d’autres trouvent votre île et rejoindre la file d’attente (si vous avez choisi de la garder publique), ou partager votre code de navet avec d’autres – y compris via le serveur Discord et #turnipcode sur Twitter

Austin Voigt

Quelles sont les règles du Turnip Exchange?

Encore une fois, cet échange fonctionne sur un système d’honneur – et par conséquent, il existe certaines règles qu’ils demandent à tous les utilisateurs de suivre:

Lorsque vous êtes en file d’attente et attendez, assurez-vous de garder un œil sur le nombre de personnes devant vous et prévoyez d’être prêt à entrer le code Dodo dans la minute qui suit sa réception.

Une fois sur l’île, restez dans la file d’attente et cliquez uniquement sur “Quitter la file d’attente” après avoir quitté l’île. Sinon, la prochaine personne en ligne va obtenir le code Dodo avant de le faire et cela peut entraîner des retards.

Assurez-vous de suivre les règles que votre hôte a créées s’il en a dans la description.

Nous avons eu des rapports d’utilisateurs achetant et vendant des millions de navets de Bell – donc si vous avez aussi faim que Tom Nook, ça vaut vraiment le coup. Qui sait – en plus de gagner de l’argent et de ramasser des marchandises, vous pouvez même rencontrer un nouvel ami ou deux via le Turnip Exchange. Bonne vente!

