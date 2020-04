Animal Crossing: New Horizons Update 1.1.4 Notes de mise à jour – We Bring Egg-Cellent News

À la suite des versions 1.1.2 et 1.1.3, Animal Crossing: New Horizon La version 1.1.4 est désormais disponible.

Ceux d’entre vous qui ont été légèrement ennuyés par le récent thème lié aux œufs du jeu seront heureux de savoir que la mise à jour ajuste les taux de chute de certains œufs jusqu’au 11 avril:

Les notes de mise à jour sont uniquement disponibles en japonais pour le moment (merci, OatmealDome):

Corrige Flick ne vous donnant pas le bon modèle pour le “Platinum Kogane”

Ajuste le taux de gouttes pour certains œufs jusqu’au 11 avril

Les œufs deviennent plus faciles à ramasser à Pâques (12 avril)

Nous ajouterons les notes de mise à jour officielles en anglais lorsqu’elles seront disponibles.

N’oubliez pas de consulter notre guide exhaustif Animal Crossing: New Horizons pour plus de conseils et astuces.

.