Animal Crossing: New Horizons vendu à plus d’un million d’exemplaires au Japon en trois jours

Les villageois célèbrent le succès de New Horizons au Japon (Crédit: Nintendo)

Animal Crossing: New Horizons ne semble pas avoir de problèmes pour vendre de grands nombres malgré la pandémie actuelle de coronavirus. Le titre s’est vendu à 1 880 626 exemplaires au détail au cours des trois premiers jours au Japon, selon Famitsu.

Les chiffres de vente excluent les achats numériques. Il comprend toute vente de copies de jeu physiques, de cartes de téléchargement et du pack Animal Crossing: New Horizons Switch.

Bien qu’il n’y ait pas encore de chiffres à l’échelle mondiale, la série a vendu environ 34,74 millions d’exemplaires dans le monde. Le détenteur du record actuel dans la quatrième entrée principale, New Leaf, avec un total de 12,45 millions d’exemplaires vendus. Ensuite, il irait au deuxième jeu, Wild World, qui a un total de 11,75 millions vendus.

Animal Crossing: New Horizons publié le 20 mars et détient actuellement un 91 sur Metacritic avec 63 critiques soumises. Cela marque l’entrée la mieux notée de la franchise Nintendo avec New Leaf en deuxième place avec un score de 88 et le premier Animal Crossing avec un 87.

