Animal Crossing: New Horizons Villager Leakes Potentiellement Museum Art Gallery Update

Depuis le lancement du jeu le mois dernier, Animal Crossing: New Horizons les joueurs se demandent où est passée la célèbre galerie d’art de la série. Une caractéristique omniprésente des jeux précédents, la galerie d’art a été une partie très appréciée du musée des Blathers – de fausses peintures et tout – mais elle n’est nulle part en vue dans le nouveau jeu.

Comme vous le savez si vous en possédez une copie vous-même, le musée de New Horizons a des zones pour les fossiles, les insectes et les poissons, avec un mystérieux escalier qui ne mène à rien. Il semble que cela pourrait être sur le point de changer, car parler à un villageois appelé Fang révèle un texte très intrigant dans le jeu.

Consultez la conversation ci-dessous (et notez qu’elle a été publiée sur Twitter via Nintendo Switch Share, c’est donc la vraie affaire).

est-ce que fang vient de fuir le dlc d’art #CroixAnimal #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/eKJxX9lobo— ka (@sylvidia) 6 avril 2020

Comme vous pouvez le voir, Fang parle d’une galerie d’art qui, pour le moment, n’est même pas une chose. Est-ce à dire que Nintendo avait initialement prévu d’inclure une galerie d’art, ou a-t-on l’intention de la patcher à une date ultérieure? Nous espérons définitivement pour ce dernier.

Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons rassemblé toute une série de raisons pour lesquelles nous pensons que la galerie d’art et le bon vieux Crazy Redd reviendront dans New Horizons. Cela ajoute certainement encore plus de potentiel à ces premières pensées.

Pensez-vous que ce n’est qu’une question de temps avant de voir le retour de la galerie d’art? Aimeriez-vous voir Crazy Redd revenir dans New Horizons? Dites-nous ci-dessous.

