Animal Crossing: New Horizons Villagers and Special Villagers list

La vie sur l’île n’est pas amusante sans amis. Il y a plus de 400 habitants potentiels prêts à visiter, dont plus de 20 villageois spéciaux qui fournissent des services, et plus de 390 villageois normaux qui peuvent devenir résidents permanents Animal Crossing: New Horizons.

Bien qu’il y ait des absences notables en ce qui concerne les villageois spéciaux, il est possible qu’ils figurent dans les futures mises à jour et événements en jeu.

Votre île de départ ne compte que deux villageois – choisis au hasard. Mais au fur et à mesure que vous améliorez vos propres fouilles et construisez plus de lodges, Tom Nook commence à inviter plus d’animaux à devenir des citoyens de votre ville.

Vous trouverez ci-dessous une liste de chacun – dataminée du jeu lui-même – y compris leur nom, leur type de personnalité et le type d’animal qu’ils sont.

Animal Crossing: New Horizons Special Villagers

Bien que des villageois réguliers vivent à vos côtés sur votre île, vous aurez probablement plus de contacts avec la liste de villageois spéciaux qui fournissent des biens, des conseils et des services.

Certains d’entre eux – comme Tom Nook – sont une évidence, mais il manque quelques favoris d’anciens jeux.

Animal Crossing: New Horizons Special Villagers

Nom:Une fonction:

Conservateur du musée

Celeste vous enseigne vos souhaits pendant une pluie de météores

Tournoi de pêche C.J.

Vendeur Daisy MaeTurnip

Tournoi FlickBug

Événement GulliverVisitor – Se lave sur la plage

Île HarvPhoto

IsabelleServices résidentiels

K. K. SliderSongs à la radio, Concerts

Propriétaire du magasin

LabelVisite ses sœurs dans votre ville

Événement de la journée LeifEarth

MabelCo-propriétaire du tailleur

Enregistrement à OrvilleDodo Airlines

Mr ResettiNook Inc Rescue

Tailleur SableCo-owner

Saharah – Vendeur de tapis et papiers peints

Copropriétaire de TimmyNook’s Cranny

Copropriétaire de TommyNook’s Cranny

Tom NookSeigneur éternel

Pilote de WilburDodo Airlines

Événement WispVisitor – nuit

Événement Zipper T. BunnyBunny Day

Animal Crossing: New Horizons Notable Absences

Si votre fournisseur préféré ne figure pas dans la liste ci-dessus, je suis vraiment désolé.

De nombreuses mécaniques qui ont été présentées au joueur par des personnages spéciaux dans les précédents jeux Animal Crossing ne sont effectuées que par des zones de texte ou des villageois ordinaires dans New Horizons – laissant ces vieux amis sans raison d’apparaître.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Cependant, Leif n’a été confirmé que dans Nintendo Direct annonçant l’événement spécial Bunny Day – il y a donc encore de l’espoir. Voici une liste de tous les villageois spéciaux qui n’apparaissent pas dans Animal Crossing: New Horizons jusqu’à présent, mais qui pourraient apparaître plus tard.

Brewster

Puce

Cyrus

Digby

Dr. Shrunk

Grammes

Joan

Kapp’n

Nat

Pete

Reese

Tortimer

Animal Crossing: New Horizons Villagers List

Dans Animal Crossing: New Horizons, il existe sept types de personnalité différents qui déterminent le genre de choses que vos amis à fourrure vous disent. Elles sont:

Ordinaire

Grincheux

Suffisant

Prétentieux

Sportif

Paresseux

Fraternel

Les données suivantes proviennent de la communauté wiki Animal Crossing sous licence CC-BY-SA, ce qui signifie que vous pouvez également les retravailler, les remixer et les distribuer vous-même.

Animal Crossing: Nouveaux villageois de Horzions

Nom:Féminin / MasculinPersonnalité:Type d’animal:

AmiralMasculinCrankyBird

Agent SFemininePeppySquirrel

AgnesFeminineSisterlyPig

AlMasculineLazyGorilla

AlfonsoMasculineLazy Alligator

AliceFéminineNormalKoala Ours

AlliFeminineSnootyAlligator

AmeliaFeminineSnootyEagle

AnabelleFémininePeppyAnteater

AnchoisMasculinLazyBird

AnkhaFémininSnootyCat

AngusMasculinCrankyVache

AnicottiFémininPeppyMouse

AnnalisaFeminineNormalAnteater

AnnaliseFemininSnootyHorse

AntonioMasculinSportifAnteater

ApolloMasculinCrankyEagle

AppleFémininPeppyHamster

AstridFeminineSnootyKangaroo

AudieFemininePeppyWolf

AuroraFeminineNormalPenguin

AvaFeminineNormalChicken

AveryMasculinCrankyEagle

Axel MasculinSportyElephant

BaabaraFémininSnootySheep

BamMasculineSportyDeer

BraceletFémininPeppyTigre

BaroldMasculinLazyBear

BeauMasculineLazyDeer

BeaFeminineNormalDog

BeardoMasculineSmugBear

BeckyFéminineSnootyPoulet

BellaFemininePeppyMouse

BenedictMasculinLazyPoulet

BenjaminMasculinLazyDog

BerthaFéminineNormaleHippopotame

BettinaFeminineNormal Mouse

BiancaFémininePeppyTiger

BiffMasculinSportifHippopotame

Big TopMasculinLazyElephant

BillMasculineSportyDuck

BillyMasculineSportyGoat

BiskitMasculineLazyDog

BittyFémininSnootyHippopotame

Blaire FeminineSnootySquirrel

BlancheFéminineSnootyOstrich

BluebearFemininePeppyBear

BobMasculineLazyCat

BonbonFémininPeppyLapin

OsMasculinLazyChien

BoomerMasculinLazy Penguin

BooneMasculinSportifBaboon

BottesMasculineSportiveAlligator

BorisMasculinCrankyPig

BoydMasculinCrankyGorilla

BreeFeminineSnootyMouse

BroccoloMasculinLazyMouse

BruceMasculinCrankyDeer

BroffinaFémininSnootyPoulet

BullesFémininPeppyHippopotame

BuckMasculineSporty`Horse

BudMasculineSportyLion

BunnieFémininPeppyLapin

ButchMasculinCrankyChien

BuzzMasculinCrankyEagle

CallyFeminineNormalSquirrel

CamofrogMasculinCrankyFrog

CanberraFémininSoeuroKoala Bear

CandiFemininePeppyMouse

CarmenFémininePeppyLapin

CarolineFéminineNormaleÉcureuil

CarrieFéminineNormaleKangourou

CachemireFémininSnootySheep

CeliaFeminineNormalEagle

CésarMasculinGrankyGorille

ChadderMasculineSmugMouse

ChaiFemininePeppyElephant

CharliseFeminineSisterlyBear

CheriFemininePeppyBear

CherryFeminineSisterlyDog

ChesterMasculinLazyPanda

ChevreFeminineNormalChèvre

ChiefMasculineCrankyWolf

CôtelettesMasculinSmugPig

ChowMasculinCrankyPanda

ChrissyFémininePeppyLapin

ClaudeMasculinLazyRabbit

ClaudiaFeminineSnootyTiger

ArgileMasculineLazyHamster

CleoFeminineSnootyHorse

ClydeMasculineLazyHorse

CoachMasculinSportifVache

CobbMasculinSportyPig

CocoFeminineNormal Rabbit

ColeMasculineLazyRabbit

ColtonMasculineSmugHorse

CookieFémininPeppyChien

CousteauMasculineJockFrog

CranstonMasculinLazyOstrich

CroqueMasculinCrankyFrog

CubeMasculinLazyPenguin

CurlosMasculineSmugSheep

CurlyMasculineSportyPig

CurtMasculinCrankyBear

CydMasculinCrankyElephant

CyranoMasculinCrankyAnteater

DaisyFeminineNormalDog

DeenaFeminineNormalDuck

DeirdreFeminineSisterlyDeer

DelMasculineCrankyAlligator

DeliMasculineLazy Monkey

DerwinMasculineLazyDuck

DianaFeminineSnootyDeer

DivaFeminineSisterlyFrog

DizzyMasculineLazyElephant

DobieMasculinCrankyWolf

DocMasculineLazyRabbit

DomMasculineSportySheep

DoraFeminineNormalMouse

DottyFemininePeppyRabbit

DragoMasculineLazyAlligator

DrakeMasculinLazyDuck

DriftMasculineSporty`Frog

EdMasculineSmugHorse

EgbertMasculinLazyChicken

EliseFeminineSnooty Monkey

EllieFeminineNormalElephant

ElmerMasculinLazyHorse

EloiseFeminineSnootyElephant

ElivsMasculineCrankyLion

ErikMasculineLazyDeer

EuniceFémininNormalMouton

EugeneMasculinSmugKoala Bear

CrocMasculinCrankyWolf

FauneFéminineNormaleCerf

FelicityFemininePeppyCat

FilbertMasculinLazySquirrel

FlipMasculineSportyMonkey

FloFeminineSisterlyPenguin

FloreFémininePoeufAutruche

FlurryFeminineNormalHamster

FrancineFéminineSnootyRabbit

FrankMasculineCrankyEagle

Taches de rousseurFéminin

FreyaFeminineSnootyWolf

FrigaFemininPingouin Snooty

FritaFeminineSisterlySheep

FrobertMasculinSportyFrog

FuschiaFemininSisterlyDeer

GabiFémininPeppyLapin

GalaFeminineNormalPig

GastonMasculinCrankyRabbit

GayleFeminineNormalAlligator

GenjiMasculinSporty Rabbit

GigiFeminineSnootyFrog

GladysFeminineNormalOstrich

GloriaFeminineSnootyDuck

GoldieFeminineNormalDog

GonzoMasculinCrankyKoala Bear

OieMasculineSportivePoulet

GrahamMasculineSmugHamster

GretaFeminineSnootyMouse

GrizzlyMasculinCrankyBear

GrouchoMasculinCrankyOurs

GruffMasculinCranky Goat

GwenFeminineSnootyPenguin

HamletMasculinSportifHamster

HamphreyMasculinCrankyHamster

HansMasculineSmugGorilla

HarryMasculinCrankyHippopotame

NoisetierFémininÉcureuil

HenryMasculineSmugFrog

HippeuxMasculinSmugHippopotamus

HopkinsMasculinLazyRabbit

HopperMasculinCrankyPenguin

HornsbyMasculinLazyRhinoceros

HuckMasculineSmugFrog

HughMasculineLazyPig

IgglyMasculineSportyPenguin

IkeMasculineCrankyBear

Jacob / JakeyMasculinLazyBird

JacquesMasculinSmugBird

JambetteFéminineNormaleGrenouille

JayMasculineJockBird

JeremiahMasculineLazyFrog

GigueMasculineSportiveOiseau

JoeyMasculineLazyDuck

JudyFeminineSnootyBear

JuliaFeminineSnootyOstrich

JulianMasculineSmugHorse

JuinFémininNormalOurs

KabukiMasculin CrankyCat

KattFeminineSisterlyCat

KeatonMasculineSmugEagle

KenMasculineSmugChicken

KetchupFémininPeppyCanard

KevinMasculineSportyPig

Kid CatMasculineJockCat

KiddMasculineSmugGoat

KikiFeminineNormalCat

KittFeminineNormalKangaroo

KittyFeminineSnootyCat

KlausMasculineSmugBear

KnoxMasculinCrankyPoulet

KodyMasculinSportyBear

KyleMasculinSmugWolf

LeonardoMasculinSportifTigre

LéopoldMasculinSmugLion

LilyFeminineNormalFrog

LimbergMasculinCrankyMouse

LionelMasculineSmugLion

LoboMasculinCrankyWolf

LollyFeminineNormalCat

LopezMasculineSmugDeer

LouieMasculinSportifGorille

LuchaMasculineSmugBird

LuckyMasculineLazyDog

LucyFeminineNormalPig

LymanMasculinSportifKoala Bear

MacMasculineSportyDog

MaddieFémininePeppyChien

MaelleFéminineSnootyDuck

MaggieFeminineNormalPig

MallaryFeminineSnootyDuck

ÉrableFémininNormalOurs

MargieFeminineNormalElephant

MarcelMasculineLazyDog

MarcieFeminineNormalElephant

MarinaFéminineNormaleOctopus

MaréchalMasculinTasseÉcureuil

MathildaFéminineSnootyKangaroo

MeganFeminineNormalBear

MelbaFémininNormalKoala Bear

MerengueFémininNormalRhinocéros

MerryFemininePeppyCat

MoucheronFémininNormalOiseau

MentheFéminineSnootySquirrel

MiraFeminineSisterlyRabbit

MirandaFeminineSnootyDuck

MitziFeminineNormalCat

MoeMasculineLazyCat

MollyFeminineNormalDuck

MoniqueFeminineSnootyCat

MontyMasculineCrankyMonkey

OrignalMasculinSportifMouse

MottMasculineSportyLion

MuffyFeminineSisterlySheep

MurphyMasculinCrankyOurs

NanFeminineNormalGoat

NanaFeminineNormalMonkey

NaomiFeminineSnootyCow

NateMasculineLazyBear

GrignotinesFémininPeppyÉcureuil

NormaFeminineNormalCow

OctavianMasculinCrankyOctopus

O’HareMasculineSmugRabbit

OlafMasculineSmugAnteater

OliveFéminineNormaleOurs

OliviaFéminineSnootyCat

OpaleFéminineSnootyElephant

OzzieMasculinLazyKoala Bear

PancettiFémininSnootyPig

PangoFémininePeppyAnteater

PapiMasculineLazyHorse

PaoloMasculineLazyElephant

PashminaFémininSœur Chèvre

PateFemininePeppyDuck

PattyFemininePeppyCow

PaulaFeminineSisterlyBear

PêchesFémininNormalCheval

ArachideFéminin PeppyÉcureuil

PecanFeminineSnootySquirrel

PeckMasculinSportifOiseau

PeeweeMasculinCrankyGorilla

PeggyFemininePeppyPig

PekoeFeminineNormalBear

PenelopeFemininePeppyMouse

PhilMasculineSmugOstrich

PhoebeFeminineSisterlyOstrich

PierceMasculinSportifAigle

PietroMasculineSmugSheep

PinkyFemininePeppyPanda

PiperFémininPeppyOiseau

PippyFemininePeppyRabbit

PluckyFeminineSisterlyChicken

PomponFémininPeppyCanard

PonchoMasculinSportifOurs

CoquelicotFémininNormalÉcureuil

PortiaFeminineSnootyDog

PrinceMasculineLazyFrog

PuckMasculinLazyPenguin

FlaquesFémininPeppy Grenouille

PudgeMasculinLazyBear

PunchyMasculineLazyCat

PurrlFeminineSnootyCat

QueenieFéminineSnootyOstrich

QuillsonMasculineSmugDuck

RaddleMasculineLazyFrog

RasherMasculinCrankyPig

RaymondMasculineSmugCat

ReneeFeminineSisterlyRhinoceros

ReneighFeminineSisterlyHorse

RexMasculineLazyLion

RhondaFéminineNormaleRhinocéros

RubanMasculinSportifRobot Grenouille

RickyMasculinCrankySquirrel

RizzoMasculinCrankyMouse

RoaldMasculinSportyPenguin

RobinFémininSnootyBird

RoccoMasculinCrankyHippopotame

RocketFeminineSisterlyGorilla

RodMasculineSportyMouse

RodeoMasculineLazyCow

RodneyMasculinSmugHamster

RolfMasculinCrankyTiger

RooneyMasculinCrankyKangaroo

RoryMasculine SportyLion

RoscoeMasculinCrankyCheval

RosieFémininePeppyCat

RowanMasculineJockTiger

RubyFemininePeppyRabbit

RudyMasculineSportyCat

SallyFeminineNormalSquirrel

SamsonMasculinSportyMouse

SableFémininNormalAutruche

SavaneFéminineNormaleZèbre

ScootMasculinSportyDuck

ShariFeminineSisterlyMonkey

SheldonMasculinSportifÉcureuil

ShepMasculineSmugDog

SherbMasculineLazyGoat

SimonMasculineLazyMonkey

SkyeFeminineNormalWolf

SlyMasculineSportyAlligator

SerpentMasculinSportifLapin

SnootyFeminineSnootyAnteater

SoleilFémininSnootyHamster

SparroMasculinSportifOiseau

SpikeMasculinCrankyRhinoceros

Spork / CrackleMasculineLazyPig

SaupoudrerFémininPeppyPenguin

SprocketMasculineSportive Autruche

StaticMasculinCrankySquirrel

StellaFeminineNormalSheep

SterlingMasculineSportyEagle

StinkyMasculineSportyCat

StitchesMasculinLazyBear

StuMasculineLazyCow

SydneyFémininNormalKoala Bear

SylvanaFéminineSoeurleKangourou

TabbyFémininPeppyCat

TadMasculineSportyFrog

TammiFemininePeppyMonkey

TammyFeminineSisterlyBear

TangyFemininePeppyCat

TankMasculinSportyRhinoceros

T-BoneMasculinCrankyCow

TashaFeminineSnootySquirrel

TeddyMasculinSportyBear

TexMasculineSmugPenguin

TiaFeminineNormalElephant

TiffanyFémininSnootyRabbit

TimbraFémininSnootySheep

BenneFéminineSnootyVache

TomMasculineCrankyCat

TruffesFéminine

TuckerMasculinLazyElephant

TutuFémininPeppyBear

TwiggyFémininPeppyOiseau

TybaltMasculinSportifTigre

UrsalaFéminineOurs Soeur

VelmaFeminineSnootyGoat

VestaFeminineNormalSheep

VicMacsulineCrankyCow

VictoriaFémininePeppyCheval

VioletFémininSnootyGorilla

VivianFeminineSnootyWolf

VladimirMasculinCrankyOurs

WadeMasculineLazyPenguin

WalkerMasculinLazyDog

WaltMasculineCrankyKangaroo

Walt Jr.MasculineCrankyFrog

WeberMasculineLazyDuck

WendyFemininePeppySheep

WinnieFemininePeppyCheval

WhitneyFémininSnootyWolf

WillowFeminineSnootySheep

WolfgangMasculinCrankyWolf

YukaFémininSnootyKoala Bear

ZellMasculineSmugDeer

ZuckerMasculinLazyOctopus

Pour en savoir plus sur Animal Crossing: New Horizons, voici notre guide complet.

Nous avons également des pages avec des listes complètes des prix du poisson et des bogues dans Animal Crossing: New Horizons.

Regardez sur YouTube ‘);

jQuery (yt_video_wrapper) .remove ();

};

});

}

}

});

}