Animal Crossing: New Horizons Visitors Guide – Gulliver, Daisy Mae, Saharah, Et Plus

Comme dans les précédents jeux Animal Crossing, des visiteurs spéciaux peuvent venir sur votre île un jour donné dans Animal Crossing: New Horizons. Beaucoup de ces visiteurs sont aléatoires, tandis que d’autres se présentent à des moments précis de la semaine ou de la journée, et tous offrent des récompenses sur leurs visages souriants et une conversation éblouissante. Jusqu’à présent, nous avons rassemblé tous les visiteurs du jeu, quand et où vous devriez les rechercher, et ce qu’ils offrent lors de leur visite.

Pour plus de conseils sur la traversée d’animaux, assurez-vous de consulter notre guide des fleurs hybrides et notre guide des îles mystères des îles désertes. Nous avons également des listes de tous les poissons et insectes du jeu, quand et où ils apparaissent, et pour combien ils se vendent.

Visiteurs aléatoires

Ces visiteurs apparaîtront au hasard tout au long de la semaine, mais vous devrez peut-être progresser un peu avant que certains ne visitent votre île. Vous devrez les rechercher chaque jour, car leurs visites ne seront pas annoncées à l’avance. Vous ne verrez généralement qu’un seul visiteur par jour (le cas échéant), mais Celeste ou Wisp peuvent apparaître la nuit même si un autre visiteur toute la journée est là. Notez que Harvey est un visiteur unique et ne reviendra pas une fois qu’il vous aura parlé de son île au début du jeu.

Mabel

Quand: toute la journée (avant l’ouverture de Able Sisters) Où: place de la ville Vend des vêtements et accessoires

L’achat de vêtements chez Mabel est la clé pour débloquer la boutique de tailleurs Able Sisters.

Étiquette

Quand: toute la journée (après l’ouverture des Able Sisters; exigences exactes inconnues) Où: place de la ville Récompense: billets sur mesure

Label vous demandera de porter une tenue selon un thème qu’elle vous propose (par exemple “tous les jours”, “mignons”, etc.). Si elle aime votre tenue, elle vous enverra des billets de tailleur par la poste; un ticket peut être utilisé pour acheter un article chez Able Sisters sous 3 000 cloches. Label vous donnera également un article de sa marque de mode personnelle, qui sera ensuite disponible à l’achat au hasard chez Able Sisters.

Gulliver

Quand: toute la journéeOù: plageRécompense: article rare

Gulliver apparaîtra échoué sur votre plage et dormira. Continuez à lui parler jusqu’à ce qu’il se réveille; une fois qu’il le fera, il vous demandera de récupérer cinq pièces pour son appareil de communication cassé. Vous pouvez déterrer ces éléments de communication de la même manière que vous déterreriez des palourdes japonaises: trouvez des endroits sur la plage qui pulvérisent de l’eau et creusez avec n’importe quelle pelle. Il vous enverra un article rare de ses voyages (par exemple une pagode ou une pyramide) par la poste le lendemain.

Saharah

Quand: toute la journée Où: n’importe où Vend des tapis, des planchers et du papier peint

Saharah vend trois tailles de tapis – petit pour 1 000 cloches, moyen pour 2 000 cloches et grand pour 3 000 cloches – ainsi qu’un papier peint et un parquet «mystérieux» pour 3 000 cloches chacun. Elle vous donnera également des billets Saharah pour les tapis que vous achetez, et une fois que vous avez cinq billets, vous pouvez les échanger contre un papier peint ou un parquet mystérieux différent. Saharah est le seul moyen d’obtenir certains papiers peints et sols rares, y compris animés.

Feuilleter

Quand: toute la journée (jusqu’à 5 h le lendemain) Où: n’importe oùBugs achète à 150% du prix du marché; prend des commandes d’art

Vendez tous vos bugs à Flick lors de sa visite pour gagner encore plus d’argent que d’habitude. Vous pouvez également lui apporter trois types d’insectes pour commander une œuvre d’art qu’il vous enverra par courrier le lendemain.

C.J.

Quand: toute la journée (jusqu’à 5 h le lendemain) Où: près de l’eau Les poissons pêchent à 150% du prix du marché; prend des commandes d’art

C.J.est un peu plus compliqué que Flick; avant de vous acheter du poisson, il vous lancera un défi de pêche. Une fois que vous aurez fait ce qu’il vous demandera, vous pourrez vendre du poisson toute la journée. Il prend également des commissions au nom de Flick; donnez-lui trois poissons d’un type pour obtenir une statue de poisson par la poste le lendemain.

Celeste

Quand: nuit (après 19 h) par nuit claire Où: n’importe où Récompense: recette de bricolage

Celeste apparaît la nuit quand le ciel est dégagé. Lors de sa première visite, elle vous apprendra comment souhaiter sur les étoiles filantes et vous donnera une recette de bricolage pour une baguette. Lors des visites suivantes, si vous lui montrez des fragments d’étoiles liés aux constellations (par exemple des fragments de Poissons), elle vous donnera une recette de bricolage utilisant ce type de fragment. Vous pouvez obtenir des fragments d’étoiles en souhaitant des étoiles filantes; ils arriveront sur la plage le lendemain matin.

Brin

Quand: nuit (après 19 h) Où: n’importe où Récompense: élément aléatoire

Brindille est un fantôme de chat effrayé. Lorsque vous lui parlez, des morceaux de son corps fantôme se dispersent autour de votre île. Vous devez trouver les cinq et les attraper à l’aide d’un filet, puis les lui rendre. Une fois que vous l’aurez fait, il vous offrira une récompense aléatoire (comme des meubles ou du papier peint) et vous donnera le choix entre quelque chose que vous n’avez pas déjà et quelque chose de cher. Il semble qu’il n’ait pas non plus un bon sens.

Visiteurs hebdomadaires

Après avoir satisfait à certaines exigences, vous commencerez à voir des visiteurs hebdomadaires sur votre île. Même lorsque ces visiteurs sont là, vous pouvez toujours rencontrer Celeste ou Brindille la nuit.

Coups de pied

Quand: le vendredi (après l’ouverture de Able Sisters; exigences exactes inconnues) Où: place de la ville Vend des chaussures, des chaussettes et des sacs à dos / sacs

K.K. Glissière

Quand: samedi après 18 h (après avoir terminé le projet K) Où: place de la ville Récompense: chanson

K.K. Slider donnera un concert sur la place de votre ville chaque samedi après avoir terminé le projet K. de Tom Nook. Il jouera une chanson principale et un bis, mais vous n’aurez qu’une copie de la première chanson. Il accepte également les demandes – vous devez entrer le nom de la chanson exactement, y compris toute ponctuation, pour qu’il la joue.

Daisy Mae

Quand: dimanche, de 5 h à 12 h (après l’ouverture de Nook’s Cranny) Où: n’importe où Vend des navets

Daisy Mae a repris le rôle de sa grand-mère Joan lors des précédents matchs. Elle vend des navets le dimanche matin à un prix variable (environ 100 cloches pour 10 navets). Du lundi au samedi, Timmy et Tommy achèteront ensuite des navets à des prix variables sur ce qu’on appelle le marché des tiges. Comme le marché boursier réel, l’objectif est d’acheter bas et de vendre haut! Timmy et Tommy changent leurs prix tous les matins, puis à nouveau à midi, vous devez donc vérifier souvent.

Visiteurs du camping

En plus des caractères spéciaux ci-dessus, vous pouvez également constater qu’un villageois aléatoire visite votre camping. Isabelle vous l’annoncera la première fois que vous ouvrirez le jeu pour la journée, contrairement au reste des visiteurs. Les campeurs peuvent se présenter même si vous avez au maximum 10 villageois sur votre île; vous pouvez même les inviter à vivre sur votre île si vous leur parlez suffisamment, et si vous n’avez pas d’espace, vous aurez la possibilité de virer l’un de vos villageois existants.

