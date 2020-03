Animal Crossing New Horizons – Voici la limite de caractères du nom de l’île

Animal Crossing: New Horizons devrait arriver sur Nintendo Switch le 20 mars 2020, et le battage publicitaire de la pré-sortie atteint un paroxysme. Même la nouvelle la plus simple peut faire battre nos cœurs et nos esprits – comme, par exemple, la limite de caractères que nous aurons lors de la planification du nom de notre île.

Le compte Twitter britannique officiel pour Animal Crossing a révélé que vous aurez une limite de dix caractères pour le nom de votre île, soit deux de plus que ce qui était autorisé dans Animal Crossing: New Leaf. Cela signifie, par exemple, si votre village New Leaf a été nommé «GameSpot», votre île pourrait être nommée GameSpotia.

Guide escapade ③

Avez-vous déjà voulu nommer une île? Nous recueillerons des suggestions de noms d’îles auprès de nos participants au forfait escapade. Il n’est jamais trop tôt pour commencer à réfléchir à des idées de 10 caractères ou moins! pic.twitter.com/kJiCaStzBo

– Tom Nook UK (@AC_Isabelle) 4 mars 2020

Donc, lorsque vous préparez votre carte d’embarquement Animal Crossing et que vous pensez à la façon dont vous allez concevoir votre personnage, gardez cette limite à l’esprit afin de mieux planifier à l’avance.

Il vaut également la peine de consulter notre guide pour mettre la main sur l’amiibo Animal Crossing avant le lancement du jeu, et de consulter la liste des améliorations et des changements que cette entrée de la série introduit.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Animal Crossing: New Horizons – Island Life Awaits Trailer

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.