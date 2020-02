Animal Crossing: New Leaf – Taille et transfert de données

Animal Crossing: New Horizons Il est à l’honneur de nombreux joueurs ces jours-ci et, malheureusement, pas précisément pour avoir révélé de nouvelles fonctionnalités de sa jouabilité. Le fait que tant de joueurs parlent de lui est parce qu’il a été annoncé que n’aura pas la possibilité de transférer l’île d’une console à une autre, mais maintenant nous savons plus de détails sur cet aspect, ainsi que taille que le jeu occupera au format numérique sur Nintendo Switch, tout cela grâce aux informations mises à jour maintenant qu’il est déjà possible de réserver via l’eShop de la console hybride.

Animal Crossing: New Horizons révèle sa taille et clarifie un peu plus l’incapacité de transférer des données entre consoles

La réservation (ou pré-achat) de Animal Crossing: New Leaf Dans l’eShop de Nintendo Switch, l’onglet dédié à celui-ci a été mis à jour, alors maintenant nous savons plus de détails sur ce titre. Pour commencer, le jeu numérique occupera un total de 6,2 Go, ce qui est beaucoup moins que ce que d’autres titres comme Pokémon Sword and Shield occupent, donc nous devrons peut-être faire un trou dans notre console si nous voulons l’acheter de cette façon, mais ce n’est pas tellement non plus. En outre, dans le même fichier, il a été précisé que, bien qu’il soit impossible de transférer les données des îles d’une console à une autre (nous devrons encore attendre pour voir s’il existe une autre option comme celle qui nous a été donnée dans Wild World grâce à que nos personnages pourraient déplacer dans le village d’autres amis), oui nous aurons un fonction cloud récupérer nos données en cas de casse, vol ou perte qui sera activé quelque temps après le lancement, mais il convient également de préciser que Il ne prendra pas en charge la synchronisation des données, comme avec certains jeux tels que Pokémon ou Splatoon 2.

Source: eShop

