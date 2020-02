Animal Crossing Nintendo Direct dévoile de nouveaux détails

Plus on est de fous, disent-ils. (Image: The Verge)

Une Nintendo Direct centrée sur Animal Crossing: New Horizons a été présentée en direct ce matin et a présenté plus de séquences de gameplay et de nouveaux détails à venir sur le jeu, qui sortira dans exactement un mois.

«Deep Dive Into Deserted Island Life» de Tom Nook a été divisé en trois parties qui consistaient en un rappel, un nouveau contenu et une FAQ.

Refresher

Pour commencer, le direct nous a tous donné un rappel sur ce qui va bientôt arriver d’AC: NH. Les joueurs pourront choisir leur destination parmi quatre modèles d’îles prédéfinis et se déplacer dans une tente sur l’île.

De plus, les joueurs choisiront pour la première fois dans quel hémisphère ils veulent vivre: l’hémisphère Nord ou l’hémisphère Sud. Cela affectera la façon dont les saisons changent pendant le jeu, qui passe par une horloge en temps réel.

Les joueurs vivront aux côtés d’autres animaux résidents et pourront choisir où les animaux placeront leurs tentes.

En outre, comme nous l’avons vu auparavant, Tom Nook donnera au joueur des outils pour obtenir des matériaux d’artisanat avec et d’autres objets tels que des fruits. Ces articles faits à la main sont nouveaux dans New Horizons et ajoutent une autre couche de personnalisation.

Le Nook Phone sera utilisé par le joueur et fonctionnera de la même manière qu’un smartphone. Il a des applications qui permettent au joueur de prendre des photos ou d’interagir avec d’autres joueurs. Parallèlement à cela, il y a un aéroport que les joueurs peuvent utiliser pour visiter les îles des autres. Jusqu’à huit joueurs peuvent être sur une seule île à la fois pendant le jeu en ligne, et quatre joueurs peuvent jouer en même temps dans le jeu local.

Le direct a montré comment les joueurs peuvent choisir de passer d’une tente à une maison, puis d’améliorer cette maison pour l’agrandir. Tout comme les jeux précédents, les maisons peuvent avoir plusieurs pièces et d’autres personnalisations comme des toits de couleurs différentes.

Nouveau contenu

Le direct a introduit la visite de nouvelles îles dans le cadre d’une tournée. Les Nook Miles, des points que vous gagnez via votre Nook Phone, peuvent être utilisés pour obtenir un billet d’avion vers une autre île exotique pleine d’arbres, d’insectes, de poissons, etc. Les joueurs pourront collecter et récolter à leur guise et rapporter à la maison ce que ils peuvent saisir.

Plus loin dans le jeu, les joueurs auront accès à la réservation d’espaces sur l’île pour héberger de nouveaux résidents. Cela donne au joueur plus de contrôle sur l’emplacement des résidents. En plus de cela, le joueur recevra un permis de concepteur, qui permet une toute nouvelle personnalisation de l’île. Les joueurs peuvent aménager leur île à leur guise, en ajoutant des sentiers, en construisant des ponts, en creusant des cascades, en créant des falaises, en remplissant des rivières, etc.

De plus, à mesure que l’île grandit, des visages familiers reviendront et s’installeront. Le Musée a un nouveau look mis à jour, les Able Sisters font leur chemin sur l’île, avec Isabelle, Kicks et le reste du gang.

FAQ

Nintendo a mis fin au direct avec une brève FAQ. Les réponses suivantes ont été fournies:

Huit joueurs utilisant un Switch peuvent chacun avoir des fichiers de sauvegarde sur une copie d’AC: NH, mais partageront une seule île.Le jeu prend en charge les amiibo et les cartes de croisement d’animaux, et Photopia vous permet de créer des séances photo avec les personnages.Certains personnages, y compris DJ KK, ne sont pas dans le jeu au lancement mais viendront plus tard dans les mises à jour gratuites.Les joueurs peuvent se connecter avec d’autres qui ne figurent pas sur leur liste d’amis en utilisant des codes Dodo temporaires de l’aéroport.Les outils destructifs comme les haches et les pelles sont limités lors de la visite d’autres les îles des gens à moins que vous ne soyez sur leur liste de «meilleurs amis» .Animal Crossing ne prend pas en charge les sauvegardes cloud de Switch Online, mais Nintendo prévoit un service pour restaurer les fichiers de sauvegarde sur les consoles Switch endommagées ou volées.Il existe une console Nintendo Switch sur le thème d’Animal Crossing, et il sortira le 13 mars. Des mises à jour gratuites seront publiées incluant les événements et les jours fériés. La première mise à jour gratuite célébrera le Bunny Day en avril.

Regardez l’intégralité de Nintendo Direct ici:

Quelle fonctionnalité êtes-vous le plus heureux de découvrir? Faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous ou via la page Facebook de DGR! Assurez-vous également de vous abonner à notre chaîne YouTube ici! Vous avez une astuce d’actualité ou vous souhaitez vous impliquer? Écrivez-nous à [email protected]

PLUS: Nouvel interrupteur inspiré de Animal Crossing annoncé pour le 13 mars

PLUS: Animal Crossing: le nouveau mode multijoueur Horizons annoncé