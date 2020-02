Animal Crossing Nintendo Direct Happening Tomorrow

Prêt pour la vie insulaire? (Photo: Wccftech)

Nintendo a annoncé la sortie d’Animal Crossing: New Horizons Nintendo Direct demain 20 février à 4 h 00 UK / 9 h 00 HE.

Ce nouveau direct présentera environ 25 minutes d’informations et de détails sur Animal Crossing. Le direct, comme d’habitude, sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube officielle de Nintendo. Nintendo a annoncé tout cela via Twitter.

Connectez-vous le 20 février à 6 h, heure du Pacifique / 9 h, heure de l’Est, pour une diffusion en direct d’environ 25 minutes #AnimalCrossing: New Horizons Direct, avec un aperçu en profondeur du forfait escapade sur l’île déserte de Nook Inc.!

Que peut-on attendre de ce direct? Plus de gameplay, plus de fonctionnalités, plus de nouvelles informations, tout. Les fans peuvent s’attendre à regarder de plus près ce que le jeu réel implique, qui devrait sortir le 20 mars le mois prochain.

Jusqu’à présent, nous savons que ce nouvel épisode a lieu sur une île dirigée par Tom Nook. Parallèlement à cela, l’artisanat va être une nouvelle facette du jeu et de nombreux nouveaux détails mineurs tels que de nouveaux vêtements ont été ajoutés. Regardez la vidéo ci-dessous pour les séquences de gameplay officielles de AC: NH.

De plus, il pourrait y avoir un examen plus approfondi de la console Nintendo Switch sur le thème d’Animal Crossing qui sortira le 13 mars.

Néanmoins, c’est le moment idéal pour être un fan d’Animal Crossing.

