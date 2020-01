Animal Crossing: nouveaux boîtiers de commutation, étuis pour chariot et autres accessoires New Horizons annoncés pour le Japon

Keys Factory et Max Games ont annoncé de nouveaux accessoires Switch sur le thème Animal Crossing: New Horizons pour le Japon.

Les produits annoncés comprennent des boîtiers de commutation, des boîtiers de chariot, des ensembles Kisekae et plus encore. Tous devraient sortir le 20 mars 2020 lorsque le jeu lui-même sera lancé. Vous trouverez ci-dessous des liens d’achat et des images d’aperçu pour chacun d’eux:

Facteur de clés Quick Pouch Design A (pour interrupteur)

Keys Factory Quick Pouch Design B (pour interrupteur)

Étui rigide Keys Factory (pour interrupteur) & Étui rigide mince Keys Factory (pour Switch Lite)

Couvercle du corps du PC Keys Factory (pour Switch Lite)

Keys Factory Card Pod Collection Type A & Type B & Type C

Keys Factory Kisekae Set (For Switch) Type A & Type B

Couvercle Keys Factory Kisekae (pour Switch Lite) Type A & Type B

Max Games Smart Pouch EVA pour Switch & Switch Lite

Max Games Switch Lite Relié

Couvercle absorbant les chocs Max Games Switch Lite

Max Games Card Pocket

Qu’est-ce que tu penses? Faites le nous savoir dans les commentaires.

