Animal Crossing semble avoir des taux de frai de tarentule et de scorpion nerfés

Plus tôt cette semaine, Nintendo a déployé la version 1.2.0 de Animal Crossing: New Horizons. Il a ajouté Leif, Redd, de nouveaux événements saisonniers et la «Bank of Nook» a même abaissé le taux d’intérêt pour tous les comptes d’épargne. Mais ce ne sont pas les seuls changements importants.

L’utilisateur de Twitter et mineur de données Ninji a découvert des changements assez importants dans les taux d’apparition des bogues. Le code de cette mise à jour suggère que le taux d’apparition de chaque bogue a maintenant été “unifié” chaque mois. Voici comment Ninji l’explique:

les taux de ponte ont été unifiés pour tous les insectes le papillon agrias était moins courant en avril que dans les autres mois disponibles. le gardon du quai a affiché un taux plus élevé en mars. tout est parti maintenant

les papillons de paon ont été coupés de 80 à 90%; empereurs et papillons de l’atlas de 50%

les punaises ordinaires sont en hausse de 100%, celles à visage humain en baisse de 50% les coléoptères tigres en hausse de 33%, les scarabées en baisse de 40% les scorpions et les tarentules ont tous deux été considérablement affaiblis

Vous pouvez avoir une meilleure idée de ce dont parle le mineur de données dans le tableau détaillé ci-dessous. Comme vous pouvez le voir, les taux de ponte d’un certain nombre d’insectes au cours de certains mois ont été ajustés, et vous verrez maintenant des scorpions et des tarentules moins qu’auparavant.

Nintendo Everything

Polygon note comment un autre mineur de données Nintendo “bien connu” a également confirmé les taux de réapparition des nerfs à la tarentule et au scorpion. Donc, si vous remarquez moins ou plus de certains bogues, cela est probablement lié à la dernière mise à jour d’Animal Crossing.

Que pensez-vous des taux de ponte des insectes unifiés? Avez-vous préféré la façon dont c’était? Laissez un commentaire ci-dessous.

