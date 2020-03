Animal Crossing: un producteur de New Horizons partage une œuvre spéciale pour célébrer le lancement d’aujourd’hui

Cela a peut-être glissé sous votre radar, avec Nintendo, les médias et ses fans qui n’en parlent pas vraiment, mais Animal Crossing: New Horizons a lancé aujourd’hui sur Switch. Ha, ouais bien.

Bien sûr, vous savez qu’il est sorti aujourd’hui, mais cela n’a pas empêché Nintendo de partager une œuvre d’art festive juste pour l’occasion. La pièce vient du producteur du jeu, Hisashi Nogami, qui sera sans aucun doute également connu dans ces parties par Splatoon 2 Ventilateurs.

Vous pouvez le voir, et comment tout cela s’est assemblé, dans la vidéo ci-dessous.

Pour célébrer le lancement de #AnimalCrossingNewHorizons, découvrez cette illustration spéciale créée par le producteur du jeu, Hisashi Nogami! pic.twitter.com/pqjm9IqX2F— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) 20 mars 2020

Si vous commencez votre vie insulaire aujourd’hui et cherchez toutes sortes de trucs et astuces pour vous aider à tirer le meilleur parti du jeu, n’hésitez pas à consulter nos guides. Nous avons travaillé dur pour couvrir un certain nombre de domaines d’intérêt, donc j’espère que vous trouverez des conseils utiles.

Êtes-vous coincé aujourd’hui? Dites-nous comment vous vous en sortez avec un commentaire.

