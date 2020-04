Anime Expo 2020 a été annulé en raison de la crise des coronavirus

Bien que les organisateurs de différents événements de divertissement résistent jusqu’au dernier moment, la réalité est qu’ils ne pourront guère réaliser leurs plans au cours de ces mois à cause de COVID-19. Aujourd’hui, la mauvaise nouvelle est venue avec l’annulation du San Diego Comic-Con 2020 et il y a quelques instants, il a été confirmé que la même chose se produira avec Anime Expo 2020.

Par le biais d’une publication sur le compte Twitter officiel d’Anime Expo, les organisateurs de l’événement ont signalé que l’édition 2020, prévue du 2 au 5 juillet de cette année, a été annulée en raison de la crise sanitaire. en raison de la pandémie de coronavirus. L’événement, qui aurait lieu au Los Angeles, California Convention Center, verra sa première annulation en 29 ans, comme mentionné dans le communiqué publié par les organisateurs de l’événement anime.

Selon les informations, le processus de remboursement débutera sous peu pour ceux qui ont acheté des billets et il en sera de même pour les réservations d’hôtel prévues pour Anime Expo 2020.

C’est avec un grand cœur que nous annonçons l’annulation d’AX 2020. Notre plus grande préoccupation est pour la santé et la sécurité de notre communauté. Ce fut l’une des décisions les plus difficiles que nous ayons eu à prendre au cours des 29 ans d’Anime Expo.

– Anime Expo (@AnimeExpo) 17 avril 2020