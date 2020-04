Anime Expo 2020 a été officiellement annulé

Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRES

17/04/2020 18:28

La pandémie de coronavirus a touché de grandes industries du monde entier et, à mesure que les mesures de distanciation sociale sont renforcées, certains événements majeurs ont dû être annulés ou reportés. Tel est le cas avec WonderCon, Comic-Con et maintenant, Anime Expo 2020.

Dans une déclaration de Ray Chiang, PDG de La Société pour la promotion de l’animation japonaise, il est confirmé que Anime Expo 2020 Il a été annulé et prévoit maintenant l’édition de l’année prochaine pour les 2 et 5 juillet à Los Angeles, en Californie. Voici un extrait de cette déclaration:

«C’est un jour que mon équipe et j’espère ne viendront jamais, mais je regrette d’annoncer l’annulation d’Anime Expo 2020. Notre priorité absolue est la santé et les soins de toute notre incroyable communauté. Nous comprenons votre déception car nous sommes également des fans d’anime. Comme vous pouvez l’imaginer, ce fut l’une des décisions les plus difficiles que nous ayons prises au cours des 29 ans d’Anime Expo. »