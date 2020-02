Anime Japan 2020 a été annulé en raison du coronavirus

Anime Japon 2020, l’un des plus grands événements anime de l’année, Il a été annulé en raison de l’expansion croissante du coronavirus dans les pays asiatiques. L’annonce a été faite par le comité de planification de l’événement, qui s’est excusé auprès de tous ceux qui participeraient à l’événement, mais ils ont déclaré que, comme le taux d’infection au Japon continue d’augmenter, la priorité sera de prendre soin de la santé du public.

«Compte tenu de la récente flambée du nouveau coronavirus (COVID-19) et de l’appel du gouvernement japonais à annuler les événements de grande envergure du 26 février, mais surtout en pensant à la santé et à la sécurité de nos visiteurs et de toutes les personnes impliquées dans ce cas, nous avons décidé d’annuler AnimeJapan 2020 et Family Anime Festa 2020.

Nous sommes désolés pour tous les fans d’anime qui attendent avec impatience l’édition de cette année et pour toutes les parties impliquées qui se préparaient pour l’événement.Cependant, il a été conclu pour empêcher la propagation de l’infection. Nous apprécions votre compréhension et votre coopération dans cette importation. »

Les événements d’animation à grande échelle à Tokyo, Anime Japan 2020 et Family Anime Festa 2020 (21 au 24 mars) ont annoncé l’annulation en raison de l’appel du gouvernement japonais pour empêcher la nouvelle épidémie de virus corona. pic.twitter.com/0CDxVmKYK8

– otakujp (@otakucalendarjp) 27 février 2020

Concernant les annonces qui devaient être faites lors de cet événement, Maintenant, les entreprises seront chargées de révéler une sorte de nouveauté à travers leurs réseaux sociaux. En parlant d’anime, Netflix a conclu un accord avec plusieurs mangakas, dont CLAMP. De même, Dragon Ball pourrait se débarrasser de la censure dans l’anime.

À propos du remboursement des billets d’entrée AnimeJapan 2020

Si vous avez acheté un billet pour AnimeJapan 2020, vous pourrez obtenir un remboursement pour tous les types de billets d’entrée.

La période de remboursement devrait commencer le 6 mars (vendredi), veuillez consulter le site officiel plus tard pour plus de détails. pic.twitter.com/DL16QvDqhd

– Compte anglais officiel d’AnimeJapan 2020 (@aj_overseas) 27 février 2020

Via: Anime Japon

