Annapurna apporte un thriller narratif racontant que le mensonge va changer fin avril

Dire des mensonges, le thriller narratif FMV du développeur de Son histoire, débarque sur Switch et d’autres consoles avec l’aimable autorisation d’Annapurna Interactive à la fin du mois. Le jeu devrait sortir le 28 avril, le jeu est sorti sur PC et iOS l’année dernière avec des critiques positives et a remporté une multitude de nominations pour son design et ses performances.

Le jeu met un ordinateur portable devant vous et vous permet de rechercher dans les images d’une base de données de la NSA. Le joueur recherche la base de données en saisissant des termes de recherche, en regardant des clips de quatre personnes différentes et en découvrant ce qui les relie. Au fur et à mesure que vous découvrez des détails plus intimes sur une période de deux ans, de nouveaux termes de recherche apparaissent et le récit se déroule progressivement.

Her Story du développeur Sam Barlow avait une configuration similaire impliquant de s’asseoir à un terminal virtuel et de parcourir une base de données pour trouver des indices sur une histoire en développement. Bien que cela puisse ne pas sembler particulièrement excitant sur le papier, son histoire a été extrêmement efficace pour déclencher les centres de raisonnement déductif de votre cerveau et faire monter votre adrénaline. Nous serons intrigués de voir comment cela se traduit sur les consoles – recherchez une critique plus proche de la date de sortie du jeu le 28 avril.

Est-ce que cette étiquette «FMV» vous fait peur? Ne vous inquiétez pas – si son histoire se déroule, Telling Lies est à un million de kilomètres des faibles valeurs de production et du jeu douteux associés au genre des CD-ROM. Excité pour ça? Vous l’avez joué sur une autre plateforme? Faites-le nous savoir ci-dessous.

