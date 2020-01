Anniversaire: Super Smash Bros. fête ses 21 ans aujourd’hui

Le 21 janvier 1999, l’original Super Smash Bros. est sorti sur Nintendo 64 au Japon. Au cours des 21 dernières années, Smash est devenu l’une des séries les plus célèbres, les plus adorées et les plus médiatisées disponibles sur les plateformes de Nintendo.

L’écran de sélection des personnages dans Super Smash Bros. avec tous les personnages déverrouillés

Développé par HAL Laboratory et publié par Nintendo, Super Smash Bros.a réuni un casting de stars de Nintendo dans un seul jeu, les opposant les uns aux autres pour se battre et se frapper hors de la scène – mais vous le saviez déjà, non? Le jeu original avait 12 personnages au choix – Captain Falcon, Donkey Kong, Fox, Jigglypuff, Kirby, Link, Luigi, Mario, Ness, Pikachu, Samus et Yoshi – ce qui semblait plus que suffisant à l’époque.

Bien sûr, les choses ont énormément évolué depuis lors, avec la dernière édition de la série, Super Smash Bros.Ultimate, bénéficiant d’un casting de 82 personnages qui ont déjà été annoncés avec six autres en cours. Le jeu est également devenu plus qu’une simple célébration des franchises Nintendo, contenant désormais des personnages non Nintendo, dont certains proviennent même de détenteurs de plateformes rivaux.

L’énorme ambition du dernier jeu et le succès de la Nintendo Switch l’ont aidé à devenir le jeu de combat le plus vendu de l’histoire. Nous doutons que les créateurs du jeu s’y attendaient tout à fait lors de la création du premier jeu il y a toutes ces années, mais la série de croisements s’est avérée être une formule vraiment gagnante.

Nous sommes sûrs que vous êtes nombreux à lire ce livre, vous aurez beaucoup de merveilleux souvenirs en jouant à des jeux de la série Super Smash Bros. Si vous le souhaitez, nous vous invitons à les partager dans les commentaires ci-dessous. 21 ans, blimey!

.