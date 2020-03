Anno 1800 dépasse le million de jeux vendus et présente une nouvelle passe temporelle en vidéo

Nous pouvons voyager en Afrique, au pays des lions, pour profiter de nouvelles options de gestion.

Le remarquable Anno 1800 a atteintdépasser le millionde jeux vendus neuf mois après leur lancement sur PC, après avoir profité de la meilleure première de la saga, et l’équipe de Blue Byte a célébré la nouvelle en présentant un deuxième pass de saison chargé de nouvelles, y compris la possibilité d’explorer un nouveau continent, le pays des lions, inspiré parAfrique du XIXe siècle.

Land of Lions nous emmène explorer un nouveau continent fin 2020Cet êtrele plus grand DLCd’Anno 1800 à ce jour, mais il faudra attendre fin 2020 pour en profiter. Avant cela, deux autres contenus supplémentaires seront publiés avec les nouvelles les plus intéressantes. Le premier d’entre eux ouvre le 24 mars: il s’agit deSiège du pouvoir, qui nous donnera l’occasion de construire un palais spectaculaire avec plusieurs parcelles que vous pourrez modifier pour obtenir différents avantages passifs, en plus d’influencer la politique de nos villes.

Bright Harvest est le deuxième DLC et une première en été.

En été, il sortiraRécolte lumineuse, avec divers accessoires esthétiques pour les fermes, y compris les tracteurs, et déjà à la fin de l’année,Terre des Lions,Cela nous donnera l’occasion d’utiliser de nouveaux bâtiments et des mécanismes de jeu tels que le système d’irrigation, dont les plus anciens vétérans de la saga Anno se souviendront aux grandes roues de l’Anno 1404 classique.

Ceux qui achèteront ce laissez-passer de saison recevront également trois contenus esthétiques supplémentaires le 24 mars, avec trois types de monuments commémoratifs, dont un avec des éléphants. Si vous n’avez pas encore eu l’occasion d’essayer ce jeu de gestion, nous vous recommandons de lire notre critique de l’année 1800.

