Annonce Awesome Collection Edition pour la saga Skywalker

L’année dernière, la bande controversée de Star Wars: The Rise of Skywalker Il a divisé sa base de fans en raison de tous les changements étranges et inexplicables que la saga a subis. S’il est vrai que cette nouvelle trilogie n’a pas eu le meilleur accueil parmi les fans, le succès qu’elle a eu au box-office n’a pas à rougir. Si vous faites partie de ceux qui sont allés voir le cinéma plus d’une fois, alors vous serez heureux de savoir que très bientôt vous pourrez en profiter autant de fois que vous le souhaitez dans le confort de votre foyer, car nous savons déjà quand sa version sortira numérique et Blu-Ray. En outre, une impressionnante collection des neuf films a accompagné l’annonce de la Épisode IX et si vous êtes un vrai fan de Star wars, alors vous ferez sûrement n’importe quoi pour l’avoir.

À partir du 17 mars, vous pouvez profiter de cette version dans 4K et UHD Merci à sa version numérique. Mais si vous préférez le format physique, vous devrez attendre deux semaines de plus, en particulier le 31 mars, pour monter ce film Blu-Ray et DVD. Mais ce n’est pas tout, eh bien Lucasfilm a également annoncé une compilation complète de tous les Skywalker Saga qui comprendra les neuf films dans une impressionnante collection de 27 albums. Surveillez par vous-même ci-dessous:

Et c’est tout ce que vous pouvez attendre d’elle:

L’héritage Skywalker: L’histoire vit pour toujours dans ce documentaire qui retrace la création de Star Wars: The Rise of Skywalker.

Poursuite de Pasaana: Création de la poursuite dans Speeder: plongez-vous dans la réalisation de la poursuite épique du film et découvrez comment cette séquence spectaculaire a été portée à l’écran.

Étrangers dans le désert: Découvrez ce qu’il a fallu pour créer les scènes du désert de Pasaana, de l’échelle et de la complexité du tournage à ses détails colorés.

D-O: Clé du passé: explorez le navire qui relie Rey au mystère de ses parents disparus et rencontrez le plus récent et irrésistible droïde de la galaxie.

Warwick and Son: Warwick Davis, qui a joué à Wicket dans Star Wars: Le retour des Jedi, enfile à nouveau le costume d’Ewok, cette fois accompagné de son fils Harrison.

Distribution de créatures: L’équipe derrière les créatures mémorables du film révèle les marionnettes, le maquillage, les prothèses et la magie numérique qui en font une réalité.

