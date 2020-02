Annonce d’Animal Crossing Direct pour le 20 février

Nos prières ont finalement été exaucées alors que Nintendo vient d’annoncer qu’une Nintendo Direct sur le thème Animal Crossing: New Horizons sera diffusée le 20 février.

Cette annonce nous parvient via le compte Twitter de Nintendo. Les détails sont rares, mais nous savons que ce sera un “#Crossing #AnimalCrossing en direct en direct de 25 minutes: New Horizons Direct, présentant en détail le forfait escapade sur l’île déserte de Nook Inc.!”

Connectez-vous le 20 février à 6 h, heure du Pacifique / 9 h, heure de l’Est, pour une diffusion en direct d’environ 25 minutes #AnimalCrossing: New Horizons Direct, avec un aperçu en profondeur du forfait escapade sur l’île déserte de Nook Inc.! pic.twitter.com/3j4EaUw8Pl— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 18 février 2020

Voici les moments où vous devez vous connecter pour assister à cette présentation spéciale:

L’Europe : 14h00 UK / 15h00 CET

Nord Amérique: 6 h 00 PT / 9 h 00 HE

Avec le lancement de New Horizons sur Switch dans près d’un mois, nous avons étonnamment encore beaucoup de questions sans réponse sur le jeu. J’espère donc que nous pourrons nous en débarrasser rapidement!

Quelles questions brûlantes avez-vous encore à l’intérieur concernant Animal Crossing: New Horizons? Serez-vous à l’écoute de ce Direct spécial? Faites-nous savoir ci-dessous!

