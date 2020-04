Annonce de chaises gamer avec des designs des franchises Bethesda

La passion pour les jeux vidéo transcende souvent le jeu lui-même, obligeant les gens à acheter des marchandises liées à leurs franchises préférées. L’un des éléments les plus importants des joueurs est la chaise, car dans de nombreuses occasions, c’est celle dans laquelle vous serez assis pendant vos sessions de jeu. Si vous faites partie de ceux qui portent une attention particulière à cet élément de votre salle de jeu et que vous êtes un fan de Fallout, DOOM et d’autres IP Bethesda, vous ne voudrez pas manquer cette collection de chaises.

Récemment, la société spécialisée dans la fabrication de chaises haut de gamme haut de gamme a annoncé qu’elle allait collaborer avec Bethesda et que grâce à ce projet, une collection de chaises avec des dessins de personnages de différentes franchises, telles que Fallout et DOOM, deviendra une réalité.

La société noblechairs a annoncé son partenariat avec la chaise inspirée de Fallout. À en juger par l’image qui a été partagée, les chaises proviendront de la ligne Hero Series ou au moins de Fallout. On ne sait pas si l’entreprise appliquera les dessins à ses différents modèles (Icon, Epic ou Footrest). La gamme Hero Series a un prix officiel de 399,90 €, nous ne doutons donc pas que les chaises avec des designs spéciaux de Bethesda ont un prix similaire.

De nouvelles chaises inspirées de l’IP Bethesda sont en route

De plus, selon les informations de PCGamesN, les noblechairs ont annoncé qu’il y aurait également un DOOM et qu’il serait principalement vert militaire avec divers détails thématiques, tels que le logo du jeu et le Slayers Club à l’arrière. En outre, il a été mentionné qu’il aura le glyphe Slayer en rouge.

Jusqu’à présent, seules ces 2 séries ont été confirmées, dont le lancement est prévu dans le courant du deuxième trimestre 2020. Mais noblechairs a déjà annoncé que plus de designs seront ajoutés à la collection de chaises The Elder Scrolls, RAGE, Wolfenstein et “autres versions futures ».

«En tant que grand fan de Fallout et d’autres propriétés de Bethesda, c’est un rêve devenu réalité de pouvoir combiner la qualité premium et l’ergonomie des fauteuils nobles avec l’un des meilleurs concepteurs de jeux au monde. Bienvenue à la maison », a déclaré Glen Rhodes, chef de produit senior de noblechair.

