Annonce de la boîte à sons Mega Man Zero / ZX au Japon

Les fans de Mega Man Zero et Mega Man ZX pourront bientôt profiter de la musique impressionnante de la série dans une seule collection!

L’e-Capcom Store a dévoilé une nouvelle collection de bandes sonores qui coïncidera avec la sortie de Mega Man Zero / ZX Legacy Collection. Intitulé Boîte à sons Mega Man Zero / ZX, l’ensemble de six disques compile un total énorme de 208 chansons au total!

La collection comprendra également la couverture (par Tooru Nakayama) ci-dessus, et comprendra un livret de 16 pages. Il devrait être lancé le 25 mars 2020.

Nous vous informerons si ou chaque fois que des options d’expédition internationale deviennent disponibles. Restez à l’écoute.

