Annonce de la date de sortie de Forza Street Mobile

Microsoft et Turn 10 ont annoncé que Forza Street sera publié gratuitement simultanément sur les appareils iOS et Android le 5 mai. La préinscription restera limitée aux appareils Android avec accès à Google Play et Galaxy Store.

Les joueurs qui téléchargent et jouent au jeu dans le premier mois après sa sortie recevront un pack Founders, qui comprend la Ford GT 2017 et de la monnaie et des crédits dans le jeu à dépenser. Cette récompense sera disponible dans le centre de messages, prête à être dépensée pour la collecte et la mise à niveau des voitures.

Le titre mobile est conçu pour être joué partout et à tout moment, avec les amateurs de voitures comme cible désignée. Les courses sont beaucoup plus courtes que dans les principaux titres Forza, avec certaines courses et modes basés sur l’histoire qui durent un peu moins d’une minute. L’accent restera sur les voitures elles-mêmes, la collecte et la mise à niveau de vos voitures étant l’objectif principal de l’application. Le jeu n’est pas une simulation aussi méticuleuse, ni un coureur aussi sérieux que la série Forza principale – en fait, vous ne dirigez pas réellement les voitures dans Street.

Les utilisateurs de Xbox Live peuvent commencer à créer leur collection maintenant sur Windows 10, tous les progrès étant reportés sur l’application à sa sortie.

Pendant ce temps, ici à Gamespot, nous venons de mettre à jour nos meilleurs jeux Xbox One de tous les temps, avec Forza Horizon 4 faisant la liste.

