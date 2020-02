Annonce de la marchandise Pokémon Centre Motchiri Manmaru

Votre Pokémon préféré est-il rond et adorable? Vous aimerez peut-être ce nouvel ensemble de peluches et accessoires qui sera bientôt disponible!

The Pokemon Company a officiellement dévoilé une nouvelle gamme deMotchiri Manmaru«Merch – qui propose des Pokémon de forme ronde comme Rowlet, Shroomish et plus encore! Les fans japonais pourront récupérer ces produits dans les magasins Pokemon Center au Japon à partir du 22 février 2020.

Nous vous informerons lorsque Amazon ouvrira des précommandes internationales pour certains articles. En attendant, consultez quelques images teaser ci-dessous – ainsi que la liste complète des produits qui seront disponibles!

Coussin Shroomish 4,620 yen (★)

Coussin Gulpin 4620 yens (★)

Coussin Wooloo 4620 yens (★)

Mascotte bizarre 1100 yens (★)

Mascotte Shroomish 1100 yens (★)

Mascotte de Gulpin 1100 yens (★)

Mascotte de Drifloon 1100 yens (★)

Mascotte Goomy 1100 yens (★)

Mascotte de Rowlet 1100 yens (★)

Mascotte de Togedemaru 1100 yens (★)

Mascotte de Wooloo 1100 yens (★)

Mini serviette de bain 2200 yens (★)

Serviette de toilette (Wooloo + Oddish) 550 yen (★)

Essuie-mains (Rowlet + Togedemaru) 550 yens (★))

Serviette de toilette (Goomy + Drifloon) 550 yen (★)

Miroir pliant 1,540 yen (★)

Sac fourre-tout 2750 yens (★)

Chaussettes courtes 3 pieds (4 types) 1100 yens chacune

Togedemaru + Oddish

Gulpin + Goomy

Wooloo + Drifloon

Shroomish + Rowlet

A4 Clear File 264 yen

Ruban de masquage 660 yens (★)

Ensemble de clips (2 types) 990 yens chacun (★)

Togedemaru + Oddish + Wooloo + Drifloon

Shroomish + Gulpin + Goomy + Rowlet

Passeport 1650 yens (★)

Porte-serviettes à cordon coulissant 880 yens (★)

Couvercle de boîte à mouchoirs 1650 yens (★)

Coque multi-smartphone 3300 yens (★)

Veste souple pour iPhone 8/7 / 6s / 6 2068 yens (★)

Pochette 1650 yens (★)

Étui pour stylo 1320 yens (★)

Stylo à bille (Shroomish + Rowlet) 660 yen (★)

Stylo à bille (Gulpin + Goomy) 660 yen (★)

Stylo à bille (Wooloo + Drifloon) 660 yens (★)

Croquis Book SQ 583 yen (★)

Autocollants gonflés 495 yens (★)

en relation

.