Annonce de l’édition d’été du Steam Games Festival

L’événement amènera des démos de jeux à lancer dans le reste de cette année.

Comme il l’a fait les Video Game Awards l’année dernière, et la GDC de cette année en l’absence, une prise Valveévénement numérique qui vous permet de voir et de tester les jeux à venir pour le reste de l’annéeva sa plate-forme de distribution, Steam. La troisième édition deFestival des jeux SteamIl se tiendra du 9 au 14 juin, juste dans l’espace qu’occuperait l’E3 2020 annulé.

Essayez-les avec des démos ou des expériences de jeu courtes disponibles pour une durée limitéeJetez un œil aux versions à venir, essayez-les avec des démos ou des expériences de jeu courtes disponibles pour une durée limitée, contactez les développeurs derrière ces jeux et ajoutez-les à votre liste de souhaits pour recevoir un rappel lors de leur lancement. Comment Steam décrit l’événement pour les créateurs et les fans. Les développeurs ont jusqu’au 24 avril pour présenter leurs jeux.

“Pendant le festival,Un calendrier des événements à venir sera visible pour les joueurs à parcourir.. Vous pouvez planifier le temps que votre équipe réalise un spectacle en direct pour répondre aux questions et dialoguer, soit dans le Hub communautaire, soit en tant qu’hôte sur votre propre site ou dans d’autres communautés. L’objectif est de planifier un moment où les joueurs ont la possibilité de se connecter avec les développeurs derrière le jeu. “Ajoute Steam dans l’espace développeur.

Le premier événement comprenait 13 matchs et le second 40. En l’absence d’E3, combien de développeurs et d’éditeurs rechercheront cette vitrine? Sur la scène PC cette année, des propositions telles que Age of Empires IV, Knights of Honor II, Iron Harvest sont à nos portes, pour n’en nommer que quelques-unes. Steam offre la possibilité de programmer un rappel de l’événement dans sa navette, tant que vous êtes connecté à votre compte.

L’E3 2020 a été annulé en raison de la crise sanitaire mondiale. Bien que les entreprises comme Bethesda ont exclu tout substitut de l’événement numérique, d’autres éditeurs ne manqueront pas d’annonces Harn à la mi-Juin, numériquement.

