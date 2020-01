Annonce de l’invasion des hominidés extraterrestres, les plates-formes seront confirmées

Les Behemoth, développeurs de Castle Crashers Remastered, ont dévoilé leur prochain projet existant!

Aujourd’hui, la société a déposé une nouvelle remorque pour Invasion des hominidés extraterrestres – qui réinventera le classique Alien Hominid avec un nouveau gameplay, de nouvelles mécaniques et plus encore! Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous, qui montre le nouveau style artistique du jeu!

“Attrapez quelque chose et ne vous faites pas enlever – le cinquième match approche.

The Behemoth est ravi de dévoiler un aperçu de son cinquième jeu en développement, Alien Hominid Invasion! Le jeu de tir arcade coopératif sera une toute nouvelle réimagination du premier jeu du studio, Alien Hominid HD.

Les fans pourront voir de plus près et une expérience pratique du gameplay d’Alien Hominid Invasion à PAX East et EGX Rezzed, avec plus de détails sur le jeu à révéler pendant PAX. “

Pour l’instant, nous n’avons pas de confirmation exacte que le jeu frappera Switch – mais nous vous en informerons dès que nous en entendrons plus! Restez à l’écoute!

en relation

.