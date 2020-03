Annonce de NieR Replicant et première vidéo pour PS4, Xbox One et PC, remasterisation du classique de Yoko Taro

Square Enix commémore ainsi le dixième anniversaire de ce jeu vidéo PS3 et Xbox 360.

La possibilité que le classique Nier Replicant prenne vie avec une adaptation aux plates-formes d’aujourd’hui rêvait depuis un certain temps.Square Enixa annoncé que dans le cadre des événements destinés à commémorer le dixième anniversaire de Nier, Xbox One, PS4 et Steam recevront une remasterisation du premier titre de la saga maintenant connu sous le nom kilométrique deNieR Replicant ver.1.22474487139.

Le jeu vidéo n’a toujours pas de date de sortie, au-delà de 2020Bien que peu de détails du jeu vidéo soient connus pour le moment, un premier aperçu de cette remasterisation de NieR a été présenté en vidéo, nous permettant ainsi de voir sa nouvelle section graphique. De Square Enix, qui s’est allié au studio japonaisLogique du jouet, confirment également que le grandbande sonorede la PS3 et de la Xbox 360 d’origineréorchestrépour le plus grand plaisir des fans.

Alors que le jeu auquel nous avions accès mettait en vedette un personnage adulte, ce remasterisationest basé sur le NieR: ReplicantIls sont exclusivement diffusés au Japon (la version occidentale était Gestalt), et donc le héros est un personnage plus jeune. Donc, dans cette aventure de rôle d’action, nous devrons trouver le remède à la maladie qui tue notre sœur cadette (au lieu d’être la fille du protagoniste, comme dans le jeu original). Il reste à voir si le jeu vidéo se développera avec de nouvelles fins ou plus de contenu supplémentaire.

La date de sortie n’a pas été spécifiée non plus, mais il est prévu que NieR Replicant ver.1.22474487139 soit mis en vente tout au long de cette année 2020. Fait intéressant, fin 2019, l’enregistrement de la marque NieR au Japon a été rendu public, ce qui déjà invité à attendre une remasterisation ou un remake de ce classique de la dernière génération de consoles. Cela vient également après le grand succès du fantastique NieR: Automata, qui a célébré il y a presque un an les plus de quatre millions de jeux vendus dans le monde.

