Annonce de nouveaux jeux Platinum bientôt?

Qu’est-ce que Platinum pourrait planifier?

Platinum Games est un développeur avec un pedigree d’excellents jeux d’action à sensation tels que Bayonetta, et le joyau sous-estimé, The Wonderful 101. La meilleure façon de commencer est avec l’homme, la légende Hideki Kamiya.

Ce tweet semble assez inoffensif à la première lecture, mais quand on regarde de plus près, ils voient 101 niché au fond du moniteur. Si ce n’est pas une trop grande coïncidence, regardez juste en dessous pour voir 101 à nouveau. Assez sournois, Platinum. En 2018, les jeux Platinum ont déclaré qu’ils voulaient apporter The Wonderful 101 à Nintendo Switch, mais ils pensaient qu’ils devaient prouver que ce serait quelque chose qui intéresserait les consommateurs.

Des scènes du bureau PG! Qui est ce photobombeur de Hideki Kamiya? pic.twitter.com/D70oalUTKo

À Reboot Develop Hideki Kamiya a déclaré: «Nous allons augmenter un peu la participation du public. Ils essaient toujours de négocier avec Nintendo si une éventuelle sortie de Wonderful 101 Switch pourrait se produire, mais cela aide toujours lorsque les membres du public de Reboot applaudissent s’ils achètent réellement une version Switch de Wonderful 101. Donc, quiconque achèterait cela , applaudissez s’il vous plaît. Cela nous amène au dernier développement.

Kickstarter

Depuis le 2 février, un compte Kickstarter a été trouvé au nom de Platinum Games. Maintenant, on peut voir ces choses se réunir. On peut voir un joyau Wii U gravement sous-estimé, un développeur passionné qui cherche à le voir sur Switch et un site basé sur l’obtention de financement et l’évaluation du soutien pour un titre. De plus, il y a eu des indices subtils à ce sujet et ils ont tenté de mesurer l’excitation. Le compte en question se trouve ici et est actuellement privé (bien que nous soupçonnons qu’il ne le sera pas pour longtemps). Cela nous amène à la dernière information.

Fuite possible

Le 1er février, un utilisateur anonyme sur 4chan a déclaré que Platinum Games procéderait à un financement participatif, il y aura une annonce le 3 février et il y aura des ports PS4 et Xbox One. Initialement, comme cela n’est pas étayé, on pourrait supposer que ce n’est pas réel. Cependant, il avait raison sur le financement participatif et connaissait cette information avant qu’elle ne soit publique. Alors que d’autres ports de console peuvent sembler improbables étant donné la propriété de Nintendo, ils ne sont pas totalement hors de question quand on regarde la relation actuelle entre les consoles. La meilleure chose à faire ici est d’attendre le 3 et de découvrir par vous-même.

Que pensez-vous de ceci? Avez-vous déjà joué à The Wonderful 101? Faites le nous savoir dans les commentaires.

