Annonce des dates du Grand Prix 11. 999 points d’or!

Tetris 99 C’est cette bataille royale qui est venue par surprise à Nintendo Switch gratuitement pour les abonnés de Nintendo Switch Online (le mode multijoueur en ligne, car il existe des modes de jeu hors ligne que nous devons acquérir via la boîte) et nous ne savions pas à quel point c’était nécessaire avant qu’on ne colle pas à l’écran avec lui pendant quelques heures. En outre, dans ce titre, périodiquement, des événements sont organisés dans lesquels nous pouvons obtenir de nouveaux sujets ou dans lesquels nous pouvons entrer un dessiner pour obtenir 999 Points d’or dans l’eShop de la console hybride.

Tetris 99 annonce son onzième événement. Il est temps de récupérer 999 points d’or!

Le # TETRIS99 Grand Prix 11 se déroule de 08h00 CET le 31/01 à 07h59 CET le 04/02!

Affrontez pour avoir une chance de gagner 999 Gold Points, d’une valeur de 9,99 € sur #eShop! @tetris_official

Plus d’informations: https://t.co/GIPBetppMd pic.twitter.com/MyWAAheq8P

– Nintendo of Europe (@NintendoEurope) 28 janvier 2020

Comme annoncé sur le réseau social Twitter, le Tetris 99 Grand Prix 11 il aura lieu de 8h du matin le 31 janvier 2020 (vendredi) à 7h59 du matin le 4 février (mardi). Cependant, si vous deviez annoncer l’un de ces événements pour obtenir un autre thème pour le jeu, cette fois ce ne sera pas le cas, car cet événement aura pour but de possible d’obtenir 999 points d’or pour le Nintendo Switch eShop (ce qui se traduit par 9,99 € que nous pouvons dépenser pour cette boutique virtuelle). Donc, si nous voulons participer au concours de ces points d’or, tout ce que nous avons à faire est de obtenez 100 points d’événement de Tetris 99 et, automatiquement, nous entrerons la liste de ceux qui peuvent choisir de remporter le prix. Vous devez être l’un des meilleurs (et des plus constants), puis essayer d’avoir de la chance!

De cette façon, il suffit d’attendre ce week-end pour commencer ce prochain événement de l’un des jeux les plus populaires de la console hybride du Grand N. Et vous, avez-vous déjà réussi à rester le premier dans ces Des batailles passionnantes et, par conséquent, avez-vous déverrouillé ce gameplay accessible uniquement à ceux qui ont vaincu les 98 rivaux?

