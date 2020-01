Annonce des extensions de Pokémon sur l’île d’Armure et de la Couronne de la toundra

Contrairement aux jeux précédents de la série, Pokémon Sword and Shield n’obtiendra pas de nouvelle version du jeu un an plus tard avec un adjectif supplémentaire. À la place, Pokémon Sword Expansion Pass et Shield Expansion Pass, DLC pour Pokémon Sword and Shield, vous permettra de jouer de nouvelles histoires dans Galar en utilisant les données de sauvegarde et les monstres de poche que vous avez déjà. Ils apporteront également plus de 200 Pokémon existants aux jeux.

La première de ces nouvelles histoires s’appelle l’île d’Armure, à venir en juin 2020, et Crown Tundra, à venir à l’automne 2020. L’île d’Armure présentera de nouveaux vêtements, rivaux et Pokémon jamais vus dans la région de Galar, comme le légendaire Pokémon Kubfu. Et votre démarreur pourra Gigantamax. Il y a aussi ce qui semble être des formes Gigantamax de Venusaur et Blastoise de génération 1, une bonne nouvelle pour les fans qui étaient déçus que seul Charizard soit disponible.

La Crown Tundra se déroule dans un avant-poste isolé et gelé et se concentre sur l’exploration. Il est plus éloigné que l’île d’Armure, mais nous savons qu’il est également livré avec un Pokémon légendaire, Calyrex, et une nouvelle forme de jeu en coopération, où les joueurs peuvent explorer les tanières Pokémon avec d’autres joueurs.

Ces deux nouvelles histoires figureront sur des cartes transparentes, comme la zone sauvage de Pokémon Sword and Shield, bien que Game Freak ait déclaré sur NIntendo Direct d’aujourd’hui qu’elles seront plus grandes, avec «plus à faire».

Je ne pourrais pas être plus heureux de ne pas avoir à acheter un nouveau jeu et de jouer à plus de Pokémon avec les monstres que j’ai déjà capturés. Avec un peu de chance, lorsque les joueurs énervés par Dexit mettront la main sur Isle Of Armor et Crown Tundra, ils pourront se détendre un peu.

