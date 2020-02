Annonce des jeux gratuits PS Plus mars 2020 – Sony ajoute un remake incroyable – HITC

Sony Interactive Entertainment

Les jeux PS Plus gratuits de mars 2020 ont été annoncés, Sony offrant un remake d’un classique absolu.

Sony a annoncé les jeux PS Plus gratuits pour mars 2020 et – malheureusement – c’est la fin des collections qui faisaient partie de janvier et février. Pourtant, malgré notre prédiction et le souhait que Batman Return to Arkham soit un échec massif, Sony a toujours fourni une bonne programmation avec un remake d’un classique absolu que beaucoup de gens considèrent comme faisant partie de la redevance de jeu.

En janvier, les abonnés PlayStation Plus ont reçu Goat Simulator et Uncharted The Nathan Drake Collection pour le coût supplémentaire de nada, tandis que février nous a offert Les Sims 4 et l’incroyable Bioshock Collection (assurez-vous de les télécharger maintenant avant de partir).

Alors que janvier et février étaient fantastiques en eux-mêmes, mars 2020 est tout aussi bon pour les fans de Sonic ainsi que pour ceux qui étaient des fanatiques de Sony sur la PlayStation 2.

Quels sont les jeux gratuits PS Plus pour Mach 2020?

Les jeux gratuits PS Plus pour mars 2020 sont Shadow Of The Colossus et Sonic Forces.

Ces titres ont été divulgués plus tôt dans la journée, mais ils ont maintenant été officiellement annoncés par Sony.

Sonic Forces sera agréable pour les fans du hérisson bleu et sa sortie est thématiquement appropriée grâce au succès de son film divertissant.

Pendant ce temps, Shadow Of The Colossus est un remake de l’un des plus grands jeux vidéo de tous les temps. Si vous ne l’avez pas déjà joué, alors vous allez vous régaler car c’est une épopée émotionnelle qui vous voit renverser un tas de grands patrons puissants.

Quand pouvez-vous télécharger les jeux PS Plus gratuits de mars 2020?

Vous pourrez télécharger les jeux PS Plus gratuits de mars 2020 du 3 mars au 6 avril.

Cela signifie que vous n’avez que moins d’une semaine pour ajouter Les Sims 4 et la Collection Bioshock à votre bibliothèque PS4 si vous ne l’avez pas déjà fait.

Vous aurez bien sûr besoin d’un abonnement PS Plus pour obtenir et conserver les jeux gratuitement. Une fois votre abonnement épuisé, ils ne seront plus jouables.

