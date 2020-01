Annonce des pilotes Monster Hunter pour les appareils mobiles au Japon

Il semble que les fans de Monster Hunter soient dans une nouvelle expérience mobile!

Capcom a révélé Monster Hunter Riders, qui sort cet hiver au Japon pour iOS et Android. Pour l’instant, nous ne savons pas grand-chose sur le gameplay de ce spin-off, sauf que ce sera un titre gratuit avec des micro-transactions basées sur des objets (évidemment).

Néanmoins, vous pouvez consulter une bande-annonce officielle ci-dessous – avec un synopsis approximatif de Gematsu:

Récit

Une grande calamité a attaqué une fois cette terre.

10 chevaliers dragonniers, appelés plus tard «Les dix grands chevaliers dragons», ont sauvé le pays de la grande calamité.

Une nouvelle connexion s’est établie entre les humains et les monstres, et plusieurs centaines d’années se sont écoulées…

Mais ce continent de Felgia, où les humains et les monstres vivent en union, est sur le point de se retrouver à nouveau englouti par une sombre méchanceté.

Sur

L’histoire se déroule sur le continent de Felgia, où les humains et les monstres vivent en union. Rassemblez, élevez et combinez des monstres familiers de la série Monster Hunter avec un ensemble unique de cavaliers pour former votre propre groupe et entreprendre des quêtes.

Le combat utilise un système de combat de commandement rafraîchissant avec des compétences flashy et que vous pouvez jouer en douceur.

Le jeu combine une progression en douceur avec des batailles de commande rafraîchissantes qui utilisent des compétences flashy.

La personnalisation de fête presque infinie est possible grâce à la combinaison de divers composants de monstres et de cavaliers.

Rathalos, Zinogre, Nargacuga, Glavenus et d’autres monstres populaires de la série Monster Hunter apparaîtront l’un après l’autre. Plus de monstres seront ajoutés lors de futures mises à jour.

En tant que chef de l’agence spéciale Riders Guild connue sous le nom de «Dispatch Observation Party», vous commanderez des monstres et des cavaliers et résoudrez le mystère des cavaliers sombres qui sapent la paix à Felgia.

Si vous souhaitez y jeter un œil, la préinscription est disponible dès maintenant via l’App Store et Google Play.

