Annonce des prochains Jeux du Yacht Club

L’une des choses que les joueurs aiment le plus sont les présentations de jeux. Nintendo a été un pionnier dans la réalisation de présentations au format vidéo, avec sa déjà célèbre Nintendo Direct. Eh bien, nous n’allons pas approfondir la plaie, car nous sommes sans Nintendo Direct en tant que tel depuis septembre dernier, ce qui est actuellement la plus longue période sans présentation. Il faut aussi dire que pour calmer nos esprits et nos angoisses, le Nintendo Direct se concentrera le 20 septembre, centré sur Animal Crossing: New Horizons, quelque chose pour lequel les fans criaient.

Yacht Club Games annonce sa propre présentation

Comme nous l’avons dit quelques lignes ci-dessus, Nintendo a été le pionnier de ce type de présentations et, évidemment, vu le bon résultat, plus d’entreprises n’ont pas pris le temps de monter dans la voiture des présentations par vidéo. A cette occasion, comme cela s’est produit à nouveau, la société du Chevalier de la Pelle, Yacht Club Games va créer son propre “Direct”, intitulé Yacht Club Games Presents. Cela a été communiqué sur son compte Twitter.

Vous avez été patient et nous avons travaillé dur! Les 2èmes cadeaux officiels du Yacht Club Games seront disponibles le mercredi 26 février à 9h00 PT! https://t.co/iof83If747

Dites à vos amis et relancez votre enthousiasme, nous avons une multitude de nouvelles mises à jour et annonces à venir! pic.twitter.com/o1TP1BTjJl

– Yacht Club Games (@YachtClubGames) 19 février 2020

Voir aussi

Cette présentation aura lieu le Mercredi 26 à 18h00 (Heure péninsulaire), et peut être suivi via votre chaîne YouTube et Twitch. Nous ne savons pas combien de temps cela durera, mais nous espérons qu’ils nous donneront plus d’informations sur des titres comme Shovel Knight Dig.

Source

Connexes