Annonce des titres du premier Game Pass de 2020

Microsoft a récemment annoncé la sortie des jeux à venir sur PC et console pour le Game Pass 2020. Jusqu’à présent, nous avons juste un aperçu de ce qui va arriver, mais avec la programmation, certains titres passionnants doivent encore être publiés.

Pour console

Frostpunk: Édition console, À venir le 9 janvier. «Un jeu de survie de société où la chaleur signifie la vie et chaque décision a un prix. En tant que leader de la dernière société civilisée sur Terre, vous êtes chargé de construire une ville pour vos survivants, de découvrir de nouvelles technologies, d’explorer des friches gelées et, surtout, de gérer et de gouverner la société pour la préparer à la vie dans un monde impitoyable . Les choix dans ce monde ne sont pas aussi faciles qu’ils paraissent et avoir le pouvoir sur les gens a un coût aussi lourd que la responsabilité que vous ressentez en prenant soin d’eux. »

Sword Art Online: Fatal Bullet, à venir le 9 janvier. “Plongez dans une histoire originale où vous êtes le protagoniste du monde de réalité virtuelle de Gun Gale Online où vous rencontrerez des ennemis et des visages familiers de la série animée “Sword Art Online”. Développez votre avatar comme bon vous semble, maîtrisez un large éventail d’armes et de compétences et apprenez à survivre dans votre propre zone de guerre. Vous pouvez également faire l’expérience de la coopération et du PvP en utilisant les armes que vous trouverez avec votre personnage personnalisé. »

Tekken 7, à venir le 16 janvier. «La franchise de combat légendaire revient pour un autre tour dans Tekken 7. Avec le système de combat 3D fidèle et le gameplay intact, Tekken 7 amène la franchise au niveau supérieur avec des graphismes photo-réalistes et des fonctionnalités nouvelles et innovantes et des mécanismes de combat avec l’attitude, la compétitivité et la mise en scène ancrées dans son ADN d’arcade pour fournir l’expérience de jeu de combat ultime sur Xbox. “

Pour PC

Frostpunk, Bientôt disponible. «En tant que chef de la dernière ville d’une planète gelée, vous devez gérer ses citoyens et ses infrastructures contre le froid écrasant de Frostpunk. Quelles décisions prendrez-vous pour assurer la survie de votre société? Que ferez-vous lorsque vous serez poussé au point de rupture? Qui deviendrez-vous dans le processus? Ce jeu de survie de la société, où la gestion des ressources se heurte à l’empathie et à la chaleur signifie la vie, chaque décision a un prix. »

FTL: plus rapide que la lumière, Bientôt disponible. «Commandez votre propre vaisseau spatial et embarquez pour une aventure stratégique impressionnante alors que vous et votre équipage tentez de sauver la galaxie dans le FTL roguelike classique. Commandez votre équipe, gérez la puissance et les armes de votre vaisseau et engagez-vous dans des batailles spatiales tactiques tout en parcourant les étoiles. Un voyage difficile à travers une galaxie randomisée sans seconde chance, chaque partie mettra en vedette différents ennemis, événements et résultats de vos décisions. “

Lequel de ces titres avez-vous le plus hâte de jouer gratuitement? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

