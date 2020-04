Annonce du nouveau film Transformers, le réalisateur de Toy Story 4 à bord

Commençant comme une marque de jouets en 1984, qui s’est ensuite transformée en une série de dessins animés, Transformers a eu sept films Transformers sortis en salles – dont l’un était le spin-off Bumblebee 2018. Maintenant, il y a un autre film Transformers en préparation, mais celui-ci ramènera le public dans le temps. Non, pas comme la façon dont Transformers: The Last Knight de 2017 a montré Transformers traîner avec le roi Arthur et Merlin.

Le prochain film Transformers sera un long métrage d’animation, et Deadline rapporte que le réalisateur de Toy Story 4 Josh Cooley est sur le point de diriger le film. Le script vient d’Andrew Barrer et Gabriel Ferrari (Ant-Man & The Wasp).

Cette histoire sera très différente des films Transformers précédents, car elle se déroulera sur Cybertron et suivra la relation entre Megatron et Optimus Prime, avant que la guerre entre Autobots et Decepticons n’en fasse des ennemis.

Il n’y a pas de date de sortie définie pour la fonction animée ni d’informations si cela va sur la route animée 2D classique ou 3D. Alors que de nombreux films connaissent des retards, un long métrage d’animation peut être plus facile à réaliser pendant la distanciation sociale, car tous ceux qui travaillent sur le film n’ont pas à travailler de près pendant la production.

De plus, Netflix produit une série télévisée Transformers intitulée Transformers: War for Cybertron Trilogy. La première bande-annonce est arrivée en février, et l’émission se composera de six longs épisodes de 22 minutes. La série se déroulera également sur Cybertron, suite à la bataille entre Autobots et Decepticons.

