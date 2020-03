Annonce du nouveau studio Google Stadia et du producteur de God of War Shannon Studstill

Il a été récemment annoncé l’ouverture d’un tout nouveau studio Google Stadia à Playa Vista, avec l’ex-producteur exécutif de God of War et le chef de Sony Santa Monica, Shannon Studstill, en charge de la direction du studio.

L’annonce a été faite à partir du compte Twitter officiel de Google Stadia et se lit comme suit:

“Nouveau studio déverrouillé”, commence le post. “Nous avons ouvert un tout nouveau studio de jeux à Playa Vista. L’équipe se concentrera sur la livraison de jeux exclusifs avec nos propres rebondissements spéciaux pour de nouvelles adresses IP et expériences. » Le tweet renvoie également à un article de blog du vice-président et chef de Stadia Games and Entertainment, Jade Raymond.

«Aujourd’hui, nous ajoutons un nouveau studio Stadia Games and Entertainment à Playa Vista, en Californie, qui sera dirigé par un vétéran de l’industrie, Shannon Studstill», écrit Raymond.

«Je suis fan de Shannon depuis longtemps et j’ai admiré son travail primé à la tête du studio Santa Monica de Sony et de l’industrie définissant des franchises comme God of War qui ont conquis des fans du monde entier… c’est une visionnaire qui, en tant que directeur de studio, dirigera et inspirera les équipes de Playa Vista. Nous sommes ravis de l’accueillir dans la famille Stadia », poursuit Raymond.

Pendant ce temps, Studstill a reconnu l’annonce sur sa page Twitter personnelle:

Alors que le directeur créatif de God of War, Cory Barlog, a répondu au message avec un tweet à lui:

Le départ de Studstill de Sony Santa Monica semble avoir surpris la plupart des gens, les fans de God of War notant qu’ils ne savaient même pas qu’elle était partie, et encore moins pris une nouvelle position sur ResetEra.

Cette décision intervient cependant à un moment important. Il a été récemment révélé que la raison pour laquelle Stadia n’a toujours que 28 jeux est parce que Google n’offre pas assez d’argent aux développeurs – peut-être que la nomination d’un vétéran de l’industrie comme Shannon Studstill pourrait aider à pousser Stadia dans la bonne direction.

