Annonce d’une nouvelle bande dessinée Witcher

Le monde de The Witcher Il a encore beaucoup d’histoires à nous raconter, et c’est pourquoi CD Projekt RED a fait équipe à nouveau avec Cheval noir pour lancer une nouvelle série de bandes dessinées. Intitulé officiellement The Witcher: Fading Memories, ce sera la première édition, de quatre, et sera disponible le 17 juin 2020. Il est écrit par Bartosz Sztybor, et illustré par Love Mir. La couverture officielle a été créée par Evan Cagle Et vous pouvez le voir ici.

Voici la description officielle de l’histoire:

«Geralt s’est appauvri et découragé depuis que la menace des monstres a apparemment disparu. La vie a toujours été difficile pour les démonistes – mais sans travail constant, la situation a empiré. Alors que Geralt explore de nouvelles possibilités pour son chemin dans la vie, il reçoit une demande du maire Towitz, une petite ville où des enfants sont kidnappés par des Foglets … mais il y a quelque chose qui ne va pas dans cette nouvelle menace. “

Pendant ce temps, nous continuons de recevoir des nouvelles de la deuxième saison de The Witcher dans NetflixEh bien, récemment, l’acteur a été confirmé pour donner vie à Vesemir Dans cette deuxième partie. Découvrez qui c’est en cliquant sur le lien suivant. D’autre part, il a également été confirmé que la production pour cette future saison avait commencé.

Via: ComicBook

