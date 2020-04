Annonce et première vidéo de Commander 85, un thriller des années 80 dans lequel vous devrez éviter la guerre nucléaire

Sa campagne Kickstarter est actuellement active, bien que le titre soit déjà entièrement financé.

L’éditeur Ultimate Games et le développeur polonais The Moonwalls ont annoncé Commander ’85, un nouveau jeu qui combine aventure, suspense de science-fiction rétro, éléments de survie etun simulateur de pirate. Il sera lancé cet automne sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC via Steam.

Sa campagne Kickstarter, qui vise un financement de 8 000 $, est actuellement en ligne. Le développeur a noté que, bien que Commander ’85 soit“financé et presque terminé”, la campagne vise principalement à “étendre la portée du projet” avec des fonctionnalités supplémentaires, comme un mode de réalité virtuelle.

La campagne Kickstarter vise à étendre le développementLe projet concerne un ordinateur, Commander ’85, donné à un enfant pour son anniversaire en mai 85. Ce moment changela vie des personnages et perturbe la paix endormie de la banlieue de Chicago. Cependant, lorsque les expériences militaires deviennent incontrôlables et que le monde fait face à uneguerre nucléaire imminente, le protagoniste n’est pas seul, il a ses amis et l’aide d’un savant fou qui tentera de mettre fin à la guerre froide etdémasquer de nombreux mystères.

Si vous avez trouvé Commander ’85 excitant, nous vous laissons sa bande annonce, afin que vous puissiez vous imprégner de l’esthétique des années 80, du mystère etla science-fiction à l’état pur Spielberg. Une expérience qui aussi, si les objectifs de votre campagne dans Kickstarter sont atteints, pourrait prendre la forme d’une réalité virtuelle. Nous vous rappelons que plusieurs campagnes sont toujours actives au sein de la plateforme de crowdfunding comme la Sea of ​​Stars ou celle qui débutera fin avril à partir du jeu de plateau Resident Evil 3.

En savoir plus sur: Commander ’85, Kickstarter, 80s, Retro, Thriller et Adventure.

.